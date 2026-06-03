Adopción en Corrientes: abren llamado para que un adolescente encuentre una familia

El Poder Judicial de Corrientes lanzó una campaña informativa sobre los procesos de adopción para encontrar una familia para un adolescente de 14 años.

La convocatoria institucional impulsada por la justicia correntina busca interpelar de manera directa a la comunidad provincial, invitando a los ciudadanos a informarse de manera profunda y sin prejuicios sobre los alcances reales de la adopción legal.

Las autoridades judiciales compartieron un rasgo central de su personalidad: se trata de un joven muy activo y un apasionado del running, deporte que practica y que forma parte fundamental de su vida cotidiana.

Por otro lado, posee diagnóstico de retraso cognitivo moderado y recibe tratamiento psiquiátrico infantojuvenil. Por ello, necesita una familia que lo reciba con afecto, comprensión y disposición para acompañarlo en esta etapa de su vida.

Las autoridades judiciales recordaron que este acto constituye, por sobre todas las cosas, un compromiso de amor y responsabilidad sostenido en el tiempo, capaz de transformar por completo las trayectorias de vida de los menores en situación de vulnerabilidad.

Cómo postularse y descargar el formulario oficial de inscripción

El trámite de adopción se encuentra completamente digitalizado en su primera etapa para facilitar el acceso de los aspirantes desde cualquier punto del territorio correntino. El procedimiento formal consta de los siguientes pasos correlativos:

Descarga del documento: las personas o parejas interesadas en iniciar el proceso de postulación deberán ingresar a la plataforma web judicial y descargar el denominado Formulario de Convocatorias Públicas Cumplimentar datos: una vez descargado y completado el formulario, el archivo deberá ser remitido vía correo electrónico o presentado en las dependencias correspondientes para dar inicio al análisis técnico de idoneidad.

Datos de contacto y dependencias judiciales habilitadas

Para optimizar la atención de los ciudadanos y descentralizar las consultas del interior, el Poder Judicial dispuso de dos bocas de recepción formales y asesoramiento personalizado:

Juzgado de Gobernador Valentín Virasoro

Competencia Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia.

Correo electrónico: [email protected]

Dirección: avenida Lavalle N.º 2351, Gobernador Virasoro.

Atención y consultas telefónicas: de lunes a viernes, de 7 a 13, llamando a las líneas (03756) 484800 / 484801.

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