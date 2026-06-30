Fiestas patronales en Corrientes: Itatí comienza su calendario de celebraciones

La localidad de Itatí comenzó su calendario de celebraciones patronales 2026 con actividades que se desarrollan desde este 30 de junio hasta el 16 de julio. La programación incluirá propuestas litúrgicas y encuentros marianos en el santuario correntino.

El lema de este año es “Junto a María de Itatí, somos testigos de esperanza y alegría”. La novena patronal se celebra entre el 30 de junio y el 8 de julio con misas diarias, rezo del rosario, bautismos e intenciones de oración.

Cómo siguen las actividades

El 9 de julio se llevará a cabo la fiesta litúrgica de la Virgen de Itatí. La misa solemne será presidida por monseñor José Larregain, seguida de la tradicional procesión de antorchas.

Las actividades continuarán con el triduo preparatorio hacia el 126° aniversario de la coronación pontificia de la imagen mariana. Es así que el cierre será el 16 de julio con la procesión náutica y la misa central.

Ese día también se realizará el encuentro con la Virgen de Caacupé, en una jornada de fuerte convocatoria. Las celebraciones concluirán con una nueva procesión de antorchas en el santuario.