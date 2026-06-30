Corrientes: buscan una familia en todo el país para un adolescente de 14 años

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la localidad de Curuzú Cuatiá, en conjunto con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RuaCtes), abrió un llamado público dirigido a personas o familias de toda la República Argentina que se encuentren dispuestas a adoptar a un adolescente de 14 años.

El objetivo es garantizar de forma su derecho a desarrollarse en un entorno familiar estable que le brinde el afecto y la contención indispensables para consolidar sus proyectos personales de cara al futuro.

Un joven con metas claras: entre el fútbol, la escuela y la barbería

El proceso se encuentra radicado formalmente ante el Juzgado de Familia local a cargo de la Dra. María Susana Galeano, bajo el expediente CXP N° 19534/24.

Quienes conocen y asisten al adolescente en sus espacios de residencia destacan de manera unánime que se trata de un chico marcadamente autónomo, responsable, sereno y que mantiene modales y una comunicación sumamente respetuosa con los adultos y figuras de autoridad.

En el plano educativo y social, el joven cursa actualmente el 5° grado de la escuela primaria, donde sostiene excelentes relaciones tanto con sus compañeros de aula como con los docentes, participando con alegría de los paseos, salidas y viajes escolares programados.

Asimismo, el menor canaliza sus intereses recreativos de manera activa asistiendo a entrenamientos de fútbol tres veces por semana, rutina que complementa con el cursado de un taller de barbería, una actividad técnica que disfruta especialmente y que potencia sus habilidades socio-laborales para el futuro.

El anhelo de un hogar monoparental o biparental cercano al campo

El menor expresó su deseo de integrarse a una familia mediante la vía de la adopción legal. Respecto a la fisonomía del hogar ideal, el joven manifestó que no tiene inconvenientes en que se trate de una estructura biparental o monoparental, con o sin otros hijos preexistentes en la casa.

Un dato singular aportado por las autoridades del RuaCtes es que el adolescente no posee objeciones en mudarse a cualquier punto de Argentina.

En particular, compartió el sueño de vivir en un entorno donde haya campo y presencia de animales, un contexto natural y rural con el cual se siente estrechamente identificado por sus vivencias.

El equipo técnico considera fundamental que los postulantes cuenten con la madurez emocional, el compromiso y la disponibilidad afectiva necesarios para respetar su historia biológica y sus tiempos de adaptación.

Canales oficiales y teléfonos para formalizar las postulaciones

Para iniciar las correspondientes evaluaciones de idoneidad adoptiva, las personas interesadas deberán descargar de manera inicial el Formulario de Convocatorias Públicas, disponible en el sitio web oficial del Poder Judicial de la Provincia.

Una vez completado con los datos, el documento deberá enviarse al correo electrónico del juzgado de origen: jmenyflia-curuzu@juscorrientes.gov.ar.

Para evacuar dudas o realizar consultas, las líneas telefónicas directas del Juzgado de Curuzú Cuatiá se encuentran habilitadas de lunes a viernes de 7 a 13 , mediante los números 03774-423927 y 03774-15639934.

En paralelo, los ciudadanos pueden tomar contacto con la sede central del RuaCtes en la Capital provincial enviando un e-mail a registroadopcion@juscorrientes.gov.ar, llamando al teléfono 03794-4104298, o bien apersonándose a las oficinas de atención al público ubicadas sobre la calle Carlos Pellegrini N° 917, Entrepiso, de la Ciudad de Corrientes.