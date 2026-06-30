Yacyretá: extrajeron el rotor de la Unidad Generadora para mantenimiento

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ejecutó de manera exitosa una de las operaciones de ingeniería más complejas de su programa de mantenimiento al retirar el imponente rotor de la Unidad Generadora N.º 10 (UG10).

La maniobra, que requirió el trabajo sincronizado de dos puentes grúa para movilizar una carga suspendida de unas 620 toneladas, forma parte del Plan de Renovación de Activos de Generación. El procedimiento busca extender la vida útil, confiabilidad y eficiencia operativa de la central hidroeléctrica que abastece de energía estratégica a la Argentina y el Paraguay.

Extracción del rotor y despliegue técnico en la casa de máquinas

El operativo técnico de alta precisión se concretó en el marco del programa de rehabilitación de acuerdo con un cronograma técnico preestablecido. La remoción del rotor de la UG10 representa un paso crucial, ya que este componente es el encargado de producir el campo magnético que transforma la energía mecánica de la turbina en energía eléctrica.

Al retirarlo, los equipos técnicos logran el acceso directo al interior del generador para realizar inspecciones minuciosas y el reemplazo de piezas.

De acuerdo con las especificaciones técnicas del procedimiento, el rotor posee por sí solo un peso neto de 547 toneladas. Para su elevación e izaje seguro, se acopló una viga de elevación especial y se coordinó el trabajo en tándem de los dos puentes grúa principales de la casa de máquinas —los cuales poseen una capacidad combinada de 660 toneladas—, totalizando una masa suspendida en el aire de aproximadamente 620 toneladas durante la maniobra.

Estrictos protocolos de seguridad y traslado controlado en tándem

Antes de encender los motores de izaje, los especialistas delimitaron áreas restringidas de circulación, ensayaron sistemas cerrados de comunicación, pautaron vías de evacuación de emergencia y prepararon de los dispositivos de enganche.

Una vez estabilizado el rotor fuera de su fosa original, se inició el traslado horizontal dentro de la Central, recorrido realizado manteniendo una altura mínima de seguridad calculada por los ingenieros.

Desde la conducción de la EBY resaltaron que este logro técnico pone de manifiesto el alto nivel de profesionalismo, experiencia y articulación de todos los sectores del Departamento Técnico de la entidad.

Las labores en la UG10 forman parte de la rehabilitación del segundo de los cuatro generadores que se encuentran contemplados dentro de la actual fase del programa, la cual incluye la dotación de nuevas bobinas estatóricas, el montaje de componentes principales y la posterior puesta en servicio del sistema.

Estos trabajos resultan vitales para preservar las prestaciones nominales del complejo binacional. De esta forma, Yacyretá asegura la continuidad de una generación de energía limpia, eficiente y confiable para satisfacer la demanda de los sistemas eléctricos interconectados de la República Argentina y de la República del Paraguay