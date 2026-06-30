Realizaron un taller de vínculos respetuosos con alumnos de una escuela de Corrientes

Profesionales del área de Contención y Primera Escucha del Consejo Provincial de Discapacidad (Coprodis) coordinaron una jornada de capacitación y diálogo en la Escuela Secundaria Presidente Arturo Frondizi de la Capital correntina.

Con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Social, el taller estuvo dirigido a los estudiantes de cuarto año y se centró en brindar herramientas operativas para la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo. Las actividades incluyeron dinámicas participativas orientadas a fortalecer la empatía, la resolución pacífica de conflictos institucionales y la prevención de conductas de riesgo en el alumnado.

Herramientas de revinculación y contención en las aulas secundarias

La propuesta pedagógica y social se ejecutó con el propósito de abrir y fortalecer los espacios de debate y reflexión mutua dentro de la comunidad educativa local.

La meta primordial fijada por el organismo es dotar a los adolescentes de herramientas prácticas de revinculación sana que puedan aplicar de manera directa en su cotidianeidad escolar.

El taller estuvo bajo el diseño y la conducción del equipo técnico de profesionales pertenecientes al área de Contención y Primera Escucha del Coprodis . En esta oportunidad, las encargadas de disertar, coordinar las mesas de trabajo y guiar los plenarios con los jóvenes fueron la Licenciada en Psicología Pilar Almada Naessen, la Técnica en Estimulación Temprana Noelia Lickiewicz, la Profesora Silvana Gómez y la Trabajadora Social Victoria Leiva, logrando un abordaje integral de las problemáticas juveniles.

Dinámicas participativas enfocadas en la empatía y la prevención

La gestión del Gobierno de Corrientes, canalizada a través de las directivas del Ministerio de Desarrollo Social, sostiene entre sus objetivos institucionales permanentes la capacitación de los estudiantes en lo relativo a los vínculos e interacciones entre pares.

Durante el transcurso de las jornadas, los alumnos de cuarto año se involucraron de forma directa en múltiples dinámicas y juegos de rol de carácter participativo.

Estos ejercicios de campo estuvieron orientados de manera específica a internalizar conceptos de empatía, promover mecanismos para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos internos y dotar a la institución de alertas tempranas para la prevención de conductas de riesgo en el ámbito escolar ordinario.

Las coordinadoras del área técnica resaltaron especialmente la excelente recepción, el respeto y la madurez demostrada por los jóvenes correntinos a lo largo de las actividades planteadas.

Descentralización de los equipos de primera escucha en la provincia

El balance positivo de la experiencia en la Escuela Frondizi reavivó la importancia estratégica de continuar profundizando y descentralizando este tipo de herramientas de contención psicológica y social en las diversas instituciones educativas de la Provincia.

La presencia territorial de los equipos de primera escucha permite detectar problemáticas que muchas veces exceden lo estrictamente pedagógico y requieren un abordaje comunitario.