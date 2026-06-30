La Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado sorteará una casa y embarcaciones

La 61° Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, el torneo de pesca deportiva más antiguo del país, inició su cuenta regresiva con una intensa campaña de promoción en distintas provincias del norte argentino.

La primera presentación se realizó en la Casa de la Cultura de Jujuy, donde se dieron a conocer las actividades y atractivos que tendrá el tradicional evento que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en Paso de la Patria.

El lanzamiento estuvo encabezado por el coordinador de Promoción Turística de Jujuy, Santiago García Gnecco, junto a la comitiva correntina integrada por Daniel García.

Durante la presentación, Daniel García destacó que el torneo buscará convocar a pescadores de todo el país, especialmente del norte argentino, bajo la modalidad de pesca con devolución, y remarcó el acompañamiento del Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo.

Festival, Expo Dorado y elección de la Embajadora

Además del tradicional concurso de pesca, la fiesta contará con una amplia agenda de actividades para toda la familia, entre ellas un festival musical con destacados artistas folklóricos, la Expo Dorado, ferias de artesanos, gastronomía regional y la elección de la nueva Embajadora Nacional de la Pesca del Dorado.

Por su parte, el coordinador de Promoción Turística de Jujuy resaltó que la presentación forma parte de un convenio de reciprocidad turística entre ambas provincias.

"Sabemos lo que significa Paso de la Patria para los jujeños, especialmente en la temporada de verano, siendo un destino muy elegido. Formamos parte de un trabajo conjunto de promoción mutua para recibir con las puertas abiertas a los eventos de otras provincias", expresó García Gnecco.

Cómo seguirá la gira promocional

La promoción continuará en las provincias de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, y posteriormente llegará a distintas ciudades de la región Litoral, además de Asunción del Paraguay y la Casa de Corrientes en Buenos Aires.

Cuáles serán los premios

Uno de los principales atractivos de esta edición serán los importantes premios destinados a los participantes del torneo.

Entre ellos se destacan el sorteo de embarcaciones totalmente equipadas, un chalet en Paso de la Patria bajo el sistema llave en mano, motores fuera de borda y millones de pesos en efectivo.