Lanzaron la 5° Fiesta Provincial del Locro: cuándo será y qué artistas actuarán

La 5° Fiesta Provincial del Locro fue presentada oficialmente este martes en el Salón Verde de Casa de Gobierno y ya comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición que se desarrollará del 10 al 12 de julio en el Corsódromo "La Sucursal del Cielo", de Curuzú Cuatiá.

El lanzamiento estuvo encabezado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, junto a la intendenta de Curuzú Cuatiá, Verónica Espíndola.

Durante la presentación, el vicegobernador destacó el valor cultural del plato típico argentino. "El locro se asocia con los mejores recuerdos de las fiestas patrias y el ámbito familiar", expresó Pedro Braillard Poccard, quien además invitó a aprovechar estas tres jornadas "utilizando nuestras mejores tradiciones y costumbres para convertirlas en un recurso turístico que mueva la economía del lugar".

Por su parte, la intendenta Verónica Espíndola sostuvo que la Fiesta Provincial del Locro representa mucho más que una competencia gastronómica. "No es solo un concurso gastronómico, sino también un crecimiento cultural y turístico para nuestra comuna", afirmó.

En tanto, el ministro de Turismo remarcó que el evento forma parte de una política pública destinada a fortalecer el desarrollo turístico y cultural de la provincia.

Qué actividades habrá

Durante las tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de:

Concurso de locro.

Patio gastronómico.

Feria de artesanos y emprendedores.

Espacios recreativos para toda la familia.

Espectáculos musicales en vivo.

Actividades culturales y tradicionales.

Cuánto costarán las entradas

La organización informó que habrá horarios con ingreso gratuito y promociones para quienes asistan durante las tres jornadas.

Viernes 10 de julio: ingreso gratuito de 17 a 18; luego, $3.000 .

ingreso gratuito de 17 a 18; luego, . Sábado 11 de julio: gratuito de 14 a 17; luego, $4.000 .

gratuito de 14 a 17; luego, . Domingo 12 de julio: gratuito de 10 a 14; luego, $4.000 .

gratuito de 10 a 14; luego, . Combo para los tres días: $8.000.

Qué artistas se presentarán

La fiesta contará con una importante grilla de espectáculos, entre ellos:

Valentino Merlo, Los Alonsitos, Antonio Tarragó Ros, Juancito Güenaga, Alex "El Romántico", Vientos del Norte, Franco Ramírez, Pelusa Canteros, La Gauchita Cumbiera, Julián Báez y su Grupo, Paisanos del Chamamé, Mercedes Hanson, Leo Acuña y Gerardo y Los Chaques, entre otros.