Corrientes reglamentó la Ley de Recupero de Gastos para fortalecer la salud pública

El gobierno de Corrientes reglamentó la Ley N° 6731 de Recupero de Gastos de Servicios de Salud, una medida que busca fortalecer el financiamiento del sistema sanitario público mediante la recuperación de los costos de las prestaciones brindadas a personas con cobertura de obras sociales.

La reglamentación fue oficializada a través del Decreto N° 1470, firmado por el gobernador Juan Pablo Valdés, y permitirá actualizar el sistema de recupero de gastos en un contexto marcado por el aumento de la demanda de atención y el escenario económico actual.

Según informaron desde el Ejecutivo, actualmente el sistema público de salud absorbe más del 80% de la demanda de atención en la provincia. En ese marco, la nueva normativa busca optimizar los mecanismos de facturación a las obras sociales por las prestaciones que reciben sus afiliados en hospitales y centros de salud públicos.

Uno de los principales cambios será la creación de un nomenclador hospitalario provincial, un listado de valores de referencia que permitirá unificar criterios, ordenar y transparentar la facturación de las prestaciones realizadas en el sistema público.

De esta manera, los establecimientos sanitarios podrán recuperar con mayor eficiencia los recursos correspondientes a la atención brindada a pacientes con cobertura médica, generando mayores ingresos para fortalecer el funcionamiento de hospitales y centros de salud.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la implementación de este sistema no implicará ningún costo para los usuarios, ya que la atención en el sistema público continuará siendo completamente gratuita para toda la población.

Como parte de la puesta en marcha de la ley, el Ministerio de Salud Pública, encabezado por Emilio Lanari Zubiaur, a través de la Unidad Ejecutora Provincial, comenzó a desarrollar talleres de capacitación destinados al personal administrativo de hospitales y centros de salud.

Las jornadas están dirigidas especialmente a admisionistas y facturistas, con el objetivo de mejorar los procesos de facturación y fortalecer el recupero de los gastos derivados de las prestaciones brindadas a afiliados de obras sociales.

Con esta reglamentación, la Provincia busca dotar al sistema sanitario de una herramienta que permita mejorar la gestión de los recursos, garantizar un financiamiento más eficiente y sostener la calidad de la atención sin modificar el acceso gratuito a los servicios de salud para los pacientes.