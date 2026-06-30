Espacio de Memoria RI9: proyectan documental sobre el EAAF y pintan pañuelos en Corrientes

El próximo jueves 2 de julio, organizaciones sociales, familiares y activistas se concentrarán en las instalaciones del Espacio de Memoria RI9 de la ciudad de Corrientes, para conmemorar un aniversario determinante en las investigaciones judiciales locales: los 20 años de la exhumación de cuerpos enterrados como NN en el cementerio de la localidad de Empedrado.

Aquel procedimiento científico y judicial, iniciado a fines de junio de 2006, significó un punto de inflexión para las causas de derechos humanos en la provincia.

El posterior trabajo de identificación biológica y las pesquisas judiciales consiguientes coordinadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitieron demostrar científicamente ante los tribunales federales que el río Paraná fue utilizado por las estructuras represivas de la última dictadura militar como un eslabón sistemático dentro del circuito de desaparición y eliminación de personas en el territorio argentino.

Intervención urbana en homenaje a las Madres Correntinas

La grilla de actividades conmemorativas comenzará a las 17 en el predio del ex Regimiento de Infantería 9, ubicado sobre la avenida Costanera de la capital correntina. Los organizadores convocaron a una acción colectiva previa consistente en el trazado y pintura de los icónicos pañuelos blancos alrededor del mástil central del complejo de memoria.

Según detallaron desde la coordinación del evento, la iniciativa artística busca mantener vigente el legado, los nombres propios y las trayectorias de lucha de las Madres Correntinas, vinculando la memoria local con los acontecimientos nacionales recientes, entre ellos el fallecimiento de la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, ocurrido a fines de mayo de este año.

"El Equipo": El modelo forense argentino que recorrió el mundo

Posteriormente, a las 17:30, la actividad se trasladará al salón auditorio del Espacio de Memoria para la proyección especial de "El Equipo", una producción cinematográfica documental que profundiza en la génesis y evolución de la antropología forense aplicada a la investigación de violaciones a los derechos humanos.

La pieza audiovisual dirigida por Bernardo Ruiz describe el modo en que el modelo de investigación científica desarrollado originalmente por el EAAF en la postdictadura argentina logró trascender las fronteras de nuestro país.

A lo largo de cuatro décadas de labor ininterrumpida, el organismo brindó asistencia técnica fundamental y aplicó sus protocolos de identificación genética en fosas comunes y zonas de conflicto de más de 60 países americanos, europeos y africanos.

La jornada, de acceso libre y gratuito, se perfila como un espacio de debate sobre la articulación entre ciencia, justicia y memoria social en el tratamiento de los crímenes del pasado reciente.