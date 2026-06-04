Lanzan la Colecta Anual de Cáritas en Corrientes: cómo y dónde colaborar

Se presentó la Colecta Anual de Cáritas en la ciudad de Corrientes bajo el lema "70 años alentando la esperanza". El lanzamiento se realizó mediante una conferencia de prensa encabezada por el arzobispo José Larregain. Durante la charla, se brindaron detalles de la campaña que tendrá sus días fuertes este sábado 6 y domingo 7 de junio.

Los fondos recaudados permitirán sostener diversos programas de asistencia que se desarrollan en el año. Además, pese a la importancia del fin de semana, los organizadores aclararon que las vías de aporte permanecerán abiertas todo el mes. “Durante junio se podrá hacer la colaboración. Habrá sobres y alcancías en comercios, instituciones educativas y, por supuesto, en las parroquias", explicaron.

El mensaje de la Iglesia

El arzobispo de Corrientes, monseñor Larregain, remarcó la importancia histórica de la convocatoria social. De esa manera, también reflexionó sobre el lema de este año: "70 años alentando la esperanza nace de la certeza de que Dios camina con su pueblo y que el amor tiene el poder de transformar la realidad".

"A la clase política le digo que hay que estar atentos a la calle, a la vulnerabilidad y al dolor", enfatizó Larregain. Asimismo, señaló que basta caminar para ver las dificultades y que la plata no alcanza en las familias.

Cómo colaborar

La institución habilitó canales virtuales y presenciales para recibir las donaciones. Los interesados pueden realizar transferencias de dinero mediante el alias oficial caritasargentinactes. Asimismo, se reciben aportes con tarjetas de crédito y débito a través de la plataforma web.

Durante la colecta del año pasado, se logró recaudar un total de $33.235.814 en la provincia. El dinero se divide equitativamente entre la sede nacional, la estructura arquidiocesana y las respectivas parroquias locales. Con esto, se financian proyectos educativos, se impulsa la asistencia ante emergencias y se desarrollan los talleres de capacitación laboral para emprendedores.