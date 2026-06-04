Últimos días para participar del sorteo de Tienda MÁSBanco: televisores de 65" y camisetas oficiales con tus compras o canjes mayores a $100.000

A pocos días del Mundial, continúa vigente hasta el domingo 7 de junio el mega sorteo del Banco de Corrientes en su Tienda MÁSBanCo. Con cada compra o canje de un producto de $100.000 o más en la tienda online de la banca correntina, se suman chances para participar por dos televisores Samsung de 65 pulgadas o camisetas oficiales de la Selección Argentina.

Para aprovechar este beneficio, los usuarios deben ingresar a www.tiendamasbanco.com.ar con su usuario de Más BanCo o Banca Web o ingresar desde su App Más BanCo, allí podrán elegir productos por un monto total de $100.000 o mayor para así participar directamente del sorteo cuyo ganador se anunciará el lunes 8 de junio a través de las redes sociales de la Entidad.

Los medios de pago habilitados son: tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, tarjeta de débito Visa y pagos con QR a través de MODO.

Además de participar del sorteo vigente, las personas interesadas podrán aprovechar la financiación en hasta 12 cuotas sin interés con un 10% de reintegro, y envíos gratis en productos seleccionados.