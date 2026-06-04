Corrientes: capacitaron en lengua de señas al personal de atención de la Dpec

El Gobierno de Corrientes finalizó una capacitación destinada al personal de la Dirección Provincial de Energía (Dpec). Los trabajadores de atención al público participaron del curso de lengua de señas como una iniciativa de políticas de inclusión

El trayecto formativo se estructuró en cuatro módulos intensivos de aprendizaje práctico y teórico. Las clases estuvieron a cargo de profesionales del Consejo Provincial de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, quienes orientaron en torno a herramientas concretas de comunicación con personas sordas o con discapacidad auditiva.

Accesibilidad en los organismos públicos

Desde la organización señalaron que el objetivo es promover y asegurar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de la provincia. Con estas herramientas, se busca avanzar progresivamente hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.