La OMM advierte que El Niño tiene un 80% de probabilidad de instalarse este invierno

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanzó una advertencia global ante la inminente llegada de un nuevo episodio de El Niño, un fenómeno climático que podría alterar los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas regiones del planeta y aumentar la frecuencia de eventos meteorológicos extremos durante los próximos meses. Según el último boletín, existe un 80% de probabilidad de que las condiciones características del fenómeno se establezcan entre junio y agosto de 2026. Además, la posibilidad de que continúe al menos hasta noviembre supera el 90%, de acuerdo con las proyecciones de los principales modelos climáticos internacionales.

Desde la OMM señalaron que las aguas del Pacífico tropical presentan temperaturas inusualmente elevadas, tanto en superficie como en profundidad. En algunos sectores, las anomalías térmicas superan los 6 °C por encima de los valores normales, una situación que favorece la consolidación del fenómeno.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó la situación como una "alerta climática urgente" y advirtió que El Niño agravará los efectos de un planeta cada vez más cálido. En ese sentido, instó a acelerar la transición hacia energías renovables, fortalecer los sistemas de alerta temprana y proteger a las poblaciones más vulnerables frente a los impactos del cambio climático.

Por su parte, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, sostuvo que el mundo debe prepararse para un episodio potencialmente fuerte. Explicó que el fenómeno podría intensificar las sequías en algunas regiones, provocar lluvias extremas en otras y aumentar el riesgo de olas de calor tanto en tierra firme como en los océanos.

La especialista recordó además que el episodio de El Niño registrado entre 2023 y 2024 fue uno de los cinco más intensos de la historia reciente y contribuyó a que 2024 se convirtiera en uno de los años más cálidos jamás registrados a nivel mundial.

La OMM informó que continuará monitoreando de cerca la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas para brindar información actualizada a gobiernos, organismos humanitarios y sectores sensibles al clima, como la agricultura, la salud, la energía y la gestión de recursos hídricos.

El organismo remarcó que los pronósticos estacionales y los sistemas de alerta temprana serán herramientas clave para reducir riesgos, proteger vidas y minimizar los impactos económicos y sociales que pueda generar la llegada de un nuevo episodio de El Niño.