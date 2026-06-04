La previa al Mundial también se juega en McDonald's de Corrientes

Los Combos Mundialistas de McDonald’s siguen siendo uno de los temas del momento. Inspirados en Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández, las hamburguesas ya se volvieron protagonistas de redes sociales, streams y conversaciones entre fanáticos que viven la previa del Mundial con toda la intensidad.

Pero la experiencia va mucho más allá del menú, porque además de los combos inspirados en jugadores, McDonald’s sumó una de las grandes pasiones mundialeras: las figuritas oficiales de Panini. Así, cada combo agrandado incluye un paquete con figuritas de la FIFA World Cup 2026™, además de una exclusiva con marco dorado que solo puede conseguirse en la marca.

La propuesta rápidamente se convirtió en un fenómeno entre quienes buscan completar el álbum, revivir la tradición de abrir sobres y compartir figuritas en la previa de la Copa del Mundo más grande de la historia.

"Conectar con la pasión de nuestros clientes es parte de lo que nos mueve todos los días. Los Combos Mundialistas y las figuritas Panini son una oportunidad única para vivir la previa del Mundial desde nuestros restaurantes, con la calidad y el sabor que nos distingue. Invitamos a todos a ingresar a nuestras cocinas y conocer de cerca el trabajo y el compromiso que hay detrás de cada producto.", aseguró Francisco García Reparaz, operador de McDonald's en Corrientes y Chaco.

¿Cómo se hacen los combos mundialistas?

Para conocer cómo se elaboran los Combos Mundialistas, McDonald’s pone el foco en sus cocinas a través de Puertas Abiertas, una acción que forma parte de su identidad desde hace 25 años y busca mostrar el paso a paso de la elaboración de estos y todos su productos.

En este programa los clientes pueden ingresar a las cocinas de los restaurantes y conocer en primera persona procesos, protocolos de seguridad alimentaria y estándares de calidad con los que se elaboran todos los productos que miles de personas consumen diariamente.

La iniciativa forma parte del compromiso de la marca con la transparencia y la trazabilidad de sus alimentos. En Argentina, el 95% de los insumos que utiliza McDonald’s provienen de proveedores locales distribuidos en 11 provincias del país, con ingredientes que llegan desde distintas regiones productivas para garantizar frescura y calidad durante todo el año. Conocé toda esta información en la lading “Del origen a la mesa”.

De esta manera, McDonald’s conecta la pasión mundialera desde una experiencia que combina sabor, entretenimiento y calidad en cada uno de sus restaurantes del país.