Corrientes presentó libros digitales desarrollados junto a la inteligencia artificial

El Ministerio de Educación de Corrientes presentó la colección de libros digitales "Narrativas Inteligentes 2026", una propuesta desarrollada por docentes, estudiantes e inteligencia artificial (IA). El lanzamiento oficial tuvo lugar en el Salón Auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, bajo la coordinación de la Dirección General de Nivel Superior.

La ministra de Educación, Ana Miño, encabezó el acto institucional y remarcó la importancia de utilizar la tecnología como una herramienta complementaria en el aprendizaje. La funcionaria provincial remarcó que "no hay que mirar a la IA como un reemplazo".

El proyecto educativo fue gestado por el Área de Tecnología Educativa y se implementó en el sistema de educación superior provincial. Los autores exploraron las funciones de la inteligencia artificial generativa para consolidar una biblioteca de obras digitales originales con un fuerte sentido pedagógico.

Formación y futuro pedagógico

El diseño de la iniciativa apuntó a fortalecer la base del sistema educativo mediante la capacitación de los futuros educadores y técnicos correntinos. Las herramientas tecnológicas de procesamiento de lenguaje natural sirvieron como soporte para potenciar las competencias de escritura, comprensión y debate dentro de las aulas.

La implementación de este programa posiciona a las instituciones de la provincia como referentes de la transformación metodológica actual. Miño insistió a la comunidad educativa a utilizar este material bibliográfico en las aulas y lo calificó como una "garantía".