Quini 6: dos correntinos se llevaron más de 11 millones de pesos cada uno

Lotería Correntina informó que en el sorteo del miércoles dos apostadores se llevaron un millonario premio para cada uno a través del Quini 6.

Se trata de un jugador oriundo de Curuzú Cuatiá y otro de capital, que se llevaron un premio de $11.897.219 cada uno en la modalidad "Siempre Sale".

El ganador de Curuzú Cuatiá acertó los números 06- 09 - 13 - 14- 16- 25, con un ticket vendido en la Agencia Oficial Nº 667 de esa localidad.

Por su parte, el apostador de Capital logró su premio con la combinación 06 - 09 - 14 - 16 - 25 - 27, jugada en la Agencia Oficial Nº 184.

Desde Lotería Correntina felicitan a los ganadores y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia.

Para más información sobre sorteos y premios, se puede consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.