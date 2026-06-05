Corrientes: un agrónomo sufrió una intoxicación y piden reforzar la prevención

Un ingeniero agrónomo sufrió una intoxicación mientras realizaba tareas laborales en la localidad correntina de Lavalle. El hombre necesitó atención médica tras el incidente y continúa en recuperación.

El hecho fue comunicado por el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes (Cpiac), que advirtió sobre la necesidad de aplicar las acciones de seguridad. "Se deben extremar las medidas de prevención en todas las actividades vinculadas al manejo, almacenamiento, transporte y disposición de sustancias químicas potencialmente peligrosas".

Desde la entidad remarcaron la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la provincia y de la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para reducir riesgos en las actividades del sector.

También destacaron la necesidad de contar con asesoramiento de profesionales matriculados y de realizar una correcta gestión de insumos y residuos.