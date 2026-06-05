Corrientes Cerca recorre el interior: atención médica, trámites de DNI y servicios

El programa provincial “Corrientes Cerca” se desarrollará este sábado en la localidad de San Carlos con un operativo integral destinado a acercar servicios a la comunidad. La actividad tendrá lugar desde las 9 en la Plaza San Martín y ofrecerá atención gratuita en distintas áreas.

En salud se brindarán controles médicos generales, enfermería, obstetricia, electrocardiogramas, testeos y vacunación. También se podrán realizar trámites vinculados al Registro Provincial de las Personas, como renovación y actualización de DNI.

El Instituto de Previsión Social ofrecerá asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, mientras que otros organismos provinciales participarán con distintas prestaciones y consultas.

Apoyo productivo y social

El operativo incluirá además actividades vinculadas al desarrollo rural, con entrega de semillas, charlas formativas y programas de inserción laboral. También se brindará asesoramiento en temas sociales, de género y en torno a reclamos de servicios básicos.

El programa continuará su recorrido por otras localidades de la provincia, con próximas paradas previstas en capital y Cazadores Correntinos.