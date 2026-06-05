Un correntino ganó un viaje al Mundial en una competencia televisiva

Un correntino ganó un viaje al Mundial 2026 tras participar de “El Juego”, un programa televisivo de DirecTv, conducido por el exarquero Sergio Goycochea. Se trata de Federico Santa Cruz, quien irá a Estados Unidos para ver el partido de la Selección Argentina contra Jordania el próximo 27 de junio.

Santa Cruz participó de la promoción “DirecTV e YPF te llevan al Mundial”, una propuesta que comenzó con una instancia inicial de preguntas vinculadas al torneo internacional. Por la victoria podrá viajar junto a su esposa para asistir al tercer partido de la selección en la fase de grupos.

Cómo fue la competencia

“Primero tuve que completar un formulario con preguntas relacionadas a los mundiales y a la Selección Argentina", le comentó Santa Cruz a El Litoral. Luego, según explicó, entre quienes respondieron correctamente, se realizó un sorteo para elegir a los dos finalistas.

La definición se realizó en vivo en “El Juego”, conducido por Sergio Goycochea, donde los finalistas compitieron en una dinámica que consistió en responder la mayor cantidad posible de preguntas sobre Mundiales. "Cada participante contaba con un minuto para contestar”, relató el ganador.

En la última instancia, el correntino logró seis respuestas correctas y se consagró: “Fue una mezcla de sorpresa, alegría y mucha emoción. Más allá de la competencia, nunca imaginé terminar ganando un viaje para ver a la Selección en el Mundial”, expresó.

Sin embargo, contó que no será la primera vez que asista a una Copa del Mundo: estuvo en Brasil 2014 y Rusia 2018, aunque destacó el valor especial de esta nueva experiencia. “Cada Mundial es único y, poder regresar de esta manera, a través de un concurso y junto a mi esposa, tiene un significado muy especial”, señaló.