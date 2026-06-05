La promo del Capitán: hasta 50% de descuento con tarjetas del Banco de Corrientes por el Día del Padre

El Banco de Corrientes dice presente una vez más en fechas significativas para las familias, como lo es el Día del Padre. De esta manera, lanza una promoción que consiste en dos beneficios que incluyen descuentos y cuotas sin interés con topes de reintegro, comprando con sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de MÁSBanCo MODO.

Los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio, los clientes podrán acceder a un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos, con tope de reintegro de $40.000. Además, el domingo 21 tendrán una promoción exclusiva para comercios gastronómicos del 50% de descuento en un pago, también con tarjetas Visa y Mastercard del BanCo, con tope de $20.000. Ambas promociones aplican pagando exclusivamente por la billetera virtual MÁSBanCo MODO.

De esta manera, el BanCo acompaña a sus clientes con una campaña especial bajo el lema “La promo del Capitán”, destinada a la adquisición de presentes para los padres en diversos rubros, incluido el gastronómico.

La promoción estará vigente los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio, para compras en los siguientes rubros: indumentaria, calzados, librerías, vinotecas, perfumerías, ferreterías y herramientas, artículos del hogar, cuidados personales, ópticas, accesorios y relojerías.

Además, el domingo 21 -fecha en que se celebra el Día del Padre en Argentina-, se adiciona la promoción de comercios gastronómicos adheridos, con un beneficio del 50% de descuento en un pago y tope de $20.000.

El BanCo recuerda que ambas promociones son exclusivas para clientes de la Entidad que abonen a través de sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard.

Quienes deseen conocer más sobre ésta y todas las promociones del Banco de Corrientes podrán consultar bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com