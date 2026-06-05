Tras la suba de temperatura pronostican un brusco cambio y alerta amarilla por tormentas

En las últimas jornadas comenzó a sentirse un ascenso de temperatura en Corrientes. Sin embargo, para este domingo llegará un sistema de tormentas y con el ingreso de vientos del sur prevén el descenso de las mínimas que volverán a rondar los 12°C como hace semanas atrás.

Alerta amarilla

Las condiciones se mantendrán para este sábado con vientos por el norte y un termómetro que rondará los 24°C y los 17°C. Con cielos mayormente nublados durante la jornada. Esto puede cambiar para el domingo, si bien durante el día se prevé temperaturas que ronden los 17°C y 22°C, sin embargo para la noche el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anunció una alerta amarilla por fuertes tormentas en Corrientes.

Fuente: SMN

Las tormentas podrían comenzar a llegar a partir de la tarde pero intensificarse durante la noche según prevé el ente nacional. Por esa razón, señalaron que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas”.

En cuanto a los valores de precipitación acumulada, rondan entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Para el lunes se prevé que oscilen entre los 21°C y los 19°C, con lluvias aisladas solo por la madrugada y mañana. El martes, se pronostica 17°C y 21°C, para el miércoles se sentirá un poco más con mínimas de 12°C y 18°C, mientras que para el jueves 11°C y 18°C.