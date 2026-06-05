Un apostador ganó más de 237 millones en la Poceada Correntina

La Quiniela Poceada Correntina volvió a registrar un importante ganador en la capital provincial. En esta oportunidad, el apostador obtuvo un premio de $237.659.085 tras acertar los cinco números del sorteo.

La jugada ganadora fue realizada en la agencia N° 839 de Corrientes capital. El afortunado logró acertar la combinación integrada por los números 15, 16, 23, 26 y 37.

Según se informó, el premio corresponde a la categoría de cinco aciertos, lo que le permitió quedarse con uno de los pozos más importantes entregados recientemente por el juego provincial.

Nuevo ganador en la capital

Con este resultado, la Lotería Correntina suma un nuevo ganador en la capital provincial y mantiene una seguidilla de premios que continúan beneficiando a apostadores de distintos puntos de la provincia.