Álbum de figuritas con héroes de la patria: la propuesta que llega a las aulas correntinas

Millones de fanáticos cuentan los días para el Mundial 2026, pero en Corrientes la Copa del Mundo ya llegó a las aulas. A través de una novedosa propuesta pedagógica del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes que fue presentada en los últimos días. Se trata de un álbum de figuritas como las del mundial pero con próceres. La iniciativa inspirada en el Mundial FIFA 2026 alcanzará a todos los niveles educativos. Según pudo saber El Litoral, incluye más de 180 paquetes de actividades, 900 consignas de trabajo y un llamativo álbum de figuritas que relaciona a los jugadores de la Selección Argentina con próceres y figuras de la independencia.

¿Qué tienen en común Lionel Messi y José de San Martín? ¿O Emiliano "Dibu" Martínez y Belgrano? A partir de estas preguntas, miles de estudiantes correntinos podrán acercarse a la historia argentina de una manera poco convencional y será a través de un álbum de figuritas inspirado en el Mundial de Fútbol 2026.

El detalle de la propuesta

La iniciativa forma parte de una propuesta educativa que llegará a escuelas de todos los niveles de la provincia y que busca aprovechar la pasión que despierta el fútbol para transformar las aulas en espacios de aprendizaje interdisciplinario. El proyecto movilizó a más de 70 profesionales de distintas áreas educativas y se materializó en un material con más de 180 paquetes de actividades y alrededor de 900 consignas de trabajo.

Uno de los ejes más llamativos es la creación de un álbum mundialista en el que los estudiantes deberán establecer analogías entre los futbolistas de la Selección Argentina y figuras nacionales y provinciales que participaron en la independencia del país. La actividad invita a reflexionar sobre la identidad, la representación, los valores y el sentido de pertenencia, utilizando un formato familiar para los chicos y adolescentes.

Pero el fútbol es apenas el punto de partida. El Mundial FIFA 2026 será utilizado como disparador para abordar contenidos vinculados a la historia, la geografía, la matemática, la educación vial, la diversidad cultural, la formación ciudadana, el cuidado del ambiente y la educación emocional. También se trabajarán temas como el respeto a los símbolos patrios, la convivencia en los espacios públicos durante los festejos deportivos y la importancia del trabajo en equipo.

Fuentes oficiales del Ministerio de Educación destacan que el proyecto responde a los desafíos de una escuela del siglo XXI, donde los aprendizajes buscan conectarse con los intereses de los estudiantes y con fenómenos que forman parte de su vida cotidiana. En este caso, el evento deportivo más importante del planeta se convierte en una herramienta para generar experiencias significativas dentro y fuera del aula.

La propuesta, además, se enmarca en el fortalecimiento de la enseñanza por capacidades y apunta a que los alumnos sean protagonistas activos de sus aprendizajes. Con actividades adaptadas a cada nivel educativo, el material servirá como banco de recursos para que las instituciones diseñen proyectos integrados tomando al Mundial como eje articulador.

Así, mientras el planeta comienza a palpitar la próxima Copa del Mundo, en Corrientes el campeonato ya empezó a jugarse. Pero esta vez, además de goles y figuritas, habrá lugar para la historia, la reflexión, la ciudadanía y el amor por la patria.