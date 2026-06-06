“Provincia crónica”: Eduardo Ledesma invita a narrar el territorio sin pedir permiso

¿Cómo contar lo propio escapando de los lugares comunes? Con esa premisa como bandera, el reconocido periodista correntino Eduardo “Pepe” Ledesma presentará la conferencia “Provincia crónica. El oficio de narrar lo propio sin pedir permiso”. La actividad, libre y gratuita, se realizará en el marco del cuarto encuentro del Ciclo EU!, coorganizado por Eudene (la Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste), el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC) y el Instituto de Cultura de la provincia.

La propuesta, abierta a estudiantes, periodistas, escritores y al público general, nace con el objetivo de brindar herramientas para narrar el territorio afinando la mirada y dejando de lado los estereotipos. Ledesma, autor del libro El Iberá no tiene misterio, crónicas y perfiles de tierra y agua (editado por Eudene), compartirá conceptos fundamentales y ejemplos prácticos basados en su trayectoria y en los principales exponentes del género.

Lejos de ser una exposición estructurada, el encuentro buscará la complicidad y la participación activa del público. Tras una introducción teórica y la puesta en común de ejemplos de crónicas, se abrirá una dinámica interactiva donde los asistentes podrán aportar temáticas, problemáticas e intereses locales que consideren relevantes para ser rescatados y contados a través de este género que hermana al periodismo con la literatura.

Mirar desde adentro

A través de las páginas de su última obra, Ledesma ha demostrado que las grandes historias suelen esconderse en lo cotidiano y lo cercano: desde un megaoperativo antidrogas sin precedentes o el Mundial de Qatar vivido desde una isla argentina cercada por aguas paraguayas, hasta el rastro de ADN correntino que permitió identificar a los caídos en Malvinas. “Los misterios están ahí, pero deben ser vistos desde adentro, porque para quien mira sin ver, la tierra es tierra nomás”, reflexiona el autor.

Eduardo Ledesma comenzó su camino en la comunicación gráfica y radial en la adolescencia, volcándose de lleno al periodismo profesional durante la crisis de 1999. Fue director del diario El Litoral de Corrientes, corresponsal del diario La Nación y actualmente se despeña como analista político en radio, TV regional y streaming. Cuenta en su haber con coberturas nacionales e internacionales y entrevistas a diversos mandatarios latinoamericanos.

