El extraño caso Ovni de Olavarría

Sin duda los llamados encuentros cercanos proliferaron en todo el mundo a partir de la década del 60 y hubo numerosos avistamientos y descensos que fueron debidamente registrados y reconocidos. Pero son muy pocos hasta la actualidad en que se llevaron a cabo enfrentamientos con seres alienígenas,en todo el mundo se pueden contar con los dedos de una mano los reconocidos oficialmente. Entre ellos figura el Caso Olavarría, sucedido en la Argentina en 1963.Lo ocurrido en Olavarría, provincia de Buenos Aires en octubre de 1963, es uno de los mejores documentados y con el testimonio de la propia policía. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Viajeros que pasaban por una zona descampada vieron un extraño objeto luminoso de regularesw dimensiones, posado en el suelo, que emitía luces intermitentes de varios colores. Varios seres altos, de más de dos metros, caminaban alrededor del objeto, como buscando algo o examinando el terreno.|Los viajeros comunicaron la novedad a un puesto policial cercano, que envió una patrulla con cuatro hombres armados, en previsión de que podría tratarse de algún delito.

Detalles

Cuando el vehículo policial llegó, los policías vieron con asombro que lo manifestado por los testigos era cierto. El extraño artefacto, de mediano tamaño y muy brillante, se mantenía como flotando en el aire, muy cerca del suelo y en absoluto silencio. Tres hombres muy altos, de más de dos metros, enfundados en un uniforme de color blanco plomizo con una escafandra, se movían despaciosamente alrededor de la nave. Cuando vieron la llegada de los policías, los extraños seres, se quedaron quietos observándolos.

Los agentes del orden no tuvieron ninguna duda de que estaban frente a seres de otro mundo, del espacio, de otra civilización. No obstante les dieron la clásica voz de "Alto, identifíquense..¡¡" Por supuesto que los seres no respondieron y permanecieron quietos, mirando. Luego de repetir la frase dos veces más, los policías alzaron sus armas y apuntaron. Tenían armas largas y ametralladoras. Dispararon una ráfaga pero los proyectiles no hicieron ningún daño a los extraños seres, que permanecieron quietos.

Pero cuando se aprestaban a disparar nuevamente, dos de estos seres alzaron sus manos, en las que tenían dos objetos que parecían ser de cristal y de donde salieron dos haces de luz azulada que dieron de lleno en los policías. Estos no pudieron moverse y sentían como se les caían las armas al suelo, a la vez que experimentaban un extraño cosquilleo en todo el cuerpo. No podían moverse. Los extraños seres se dieron vuelta, subieron nuevamente a su nave, que partió rápida y silenciosamente hacia un cielo estrellado. Luego de algunos minutos, los policías recobraron su movilidad y volvieron lentamente a la normalidad, quedando como adormecidos.

Impactante

Volvieron muy asustados y contaron a sus superiores los que les había ocurrido. Como siempre sucede, mucho no les creyeron. Pero la insistencia de los policías implicados en este increíble suceso, hizo que se enviaran varios patrulleros al lugar del suceso, para corroborar si era cierto lo explicado. Para sorpresa de todos, encontraron los casquillos de las ametralladoras que habían disparado, como así también el lugar donde habría estado la nave, de forma oval, totalmente quemado, como así también rastros de trípodes en el terreno, donde evidentemente estuvo asentado el objeto. Se tomaron fotos y se hicieron relevamientos del terreno.

Todo está respaldado por la seriedad del informe policial, pero cuando la cosa trascendió a niveles más altos y populares, y cuando la prensa se enteró, no fue posible localizar a los policías que habían sido partícipes de este extraño hecho. Las autoridades negaron que todo esto haya sucedido, como pasa siempre en este tipo de casos. Finalmente abrumados por los testimonios, sobre todo por parte de los viajeros que vieron lo mismo desde lejos, manifestaron que los policías mencionados habían sido trasladados en "comisión especial" a distintos puntos del país, y nunca se supo más nada de ellos. El extraño hecho es considerado verídico y exacto en todos sus detalles y el más documentado de este tipo.