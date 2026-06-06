Corrientes despedirá al Indio Solari con un homenaje en el Parque Camba Cuá

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino, generó una profunda conmoción en todo el país y en Corrientes, los seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota organizaron una despedida simbólica para rendirle homenaje.

La convocatoria fue difundida a través de redes sociales y establece que el encuentro será este sábado 6 de junio, a las 19 horas, en el Parque Camba Cuá.

Según la imagen que circula entre los fanáticos, el mensaje invita a los asistentes a participar del encuentro con una consigna característica del universo ricotero: "Llevá tu trapo", en referencia a las tradicionales banderas que suelen acompañar los recitales del Indio.

Un adiós que se replica en todo el país

La noticia de la muerte de Solari provocó homenajes espontáneos en distintas ciudades argentinas. Durante la jornada del viernes hubo concentraciones de seguidores, banderazos y las denominadas "misas ricoteras" para recordar al músico que marcó a varias generaciones con sus canciones y su particular forma de entender el rock.

En Corrientes, la cita será en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital provincial, donde se espera la presencia de fanáticos de todas las edades para compartir canciones, banderas y recuerdos del artista.

El legado del Indio Solari

Nacido en Paraná y criado en La Plata, el Indio Solari se convirtió en un ícono de la cultura popular argentina. Primero al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, construyó una carrera que trascendió la música y generó un fenómeno de convocatoria pocas veces visto en el país.

Mientras la familia del músico organiza una despedida pública a nivel nacional, los homenajes continúan multiplicándose en distintos puntos de Argentina. Corrientes tendrá el suyo este sábado, cuando los fanáticos se reúnan en el Parque Camba Cuá para darle el último adiós a una de las leyendas más grandes del rock nacional.