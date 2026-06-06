Atacaron a colectivos en Corrientes y la empresa suspendió el servicio durante la noche

La empresa Turismo Miramar suspendió el viernes por la noche los recorridos de las líneas 101 y 110 luego de registrar una serie de ataques contra sus unidades en diferentes barrios de la capital correntina.

Cinco colectivos sufrieron daños por impactos de piedras entre las 19 y las 20:30 horas, provocando la rotura de ventanillas y generando preocupación por la seguridad de quienes viajaban en las unidades y del personal de conducción.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 19:10 en la zona de Las Violetas y Las Teresitas, en el barrio Molina Punta. Veinte minutos después se reportó otro ataque en Laferrere y Sánchez Bustamante, en el barrio San Gerónimo.

La seguidilla de hechos continuó a las 19:40 en la intersección de Chacabuco e Independencia, frente al supermercado Carrefour. Más tarde, a las 20:05, una unidad fue atacada en Paysandú e Iberá, en el complejo habitacional de las Mil Viviendas.

El quinto y último ataque se registró cerca de las 20:30 sobre avenida Centenario, entre Medrano y Las Piedras, en el barrio Villa García.

Frente a esta situación, la empresa resolvió suspender el servicio a partir de las 21:30 horas como medida preventiva.

"La decisión fue adoptada con el objetivo de proteger la integridad de los pasajeros y del personal de conducción", señaló Turismo Miramar a través de un comunicado oficial.

La firma también confirmó que realizó las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y expresó su preocupación por la reiteración de hechos vandálicos que afectan al transporte urbano.

Pese a los inconvenientes ocasionados a los usuarios, la empresa informó que las líneas 101 y 110 volvieron a operar con normalidad este sábado 6 de junio en sus horarios habituales.