Cómo estará el tiempo en Corrientes esta semana

Corrientes inicia una semana marcada por un descenso en la temperatura tras un domingo bajo la lluvía, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la provincia ya no está bajo el alerta amariilo por tormentas que rigió hasta el cierre de esta redacción.

El SMN prevé para este lunes una madrugada y mañana con tormentas aisladas, donde las probabilidades de chaparrones descienden a medida que se acerque el mediodía. En tanto que las temperaturas oscilarán entre los 15°C y los 21°C.

Para la tarde y la noche se esperan chaparrones y un cielo nublado respectivamente. En tanto que para el martes, las temperatura será similar al día anterior pero las probabilidades de lluvias se reducen a cero pese al cielo nublado.

El miércoles empezará el descenso de la temperatura, pues se espera que oscile entre los 12°C y 18°C, con un cielo mayormente nublado durante la jornada.

Ya para el jueves, el SMN prevé que la temperatura mínima sea de 11°C y la máxima de 18°C, con nulas posibilidades de lluvias pese a tener un cielo nublado.

Para el cierre de la semana, el viernes la temperatura descenderá hasta los 9°C con un cielo algo soleado. En tanto que para el inicio del fin de semana, el SMN prevé una temperatura mínima de 7°C con una máxima de 20°C.