Alerta amarilla por lluvias y tormentas en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Corrientes para este domingo.

Según el organismo, las lluvias comenzaran hacía la tarde del domingo y se entenderá hasta el lunes.

La advertencia indica que algunos de estos fenómenos podrían ser localmente fuertes y estar acompañados por ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica, caída abundante de agua en cortos períodos e incluso ocasional caída de granizo.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes temporales y afectar algunas actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante el desarrollo de las tormentas.

Además de las precipitaciones, se prevé un marcado descenso térmico. Para este domingo se anuncian temperaturas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 22°C de máxima.

En tanto que, para el lunes se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 21°C. Para el martes, los valores rondarán entre los 17°C y los 21°C, mientras que el miércoles llegará el aire más frío, con una mínima estimada en 12°C y una máxima de apenas 18°C.