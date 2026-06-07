Homenaje al Indio Solari en Corrientes: cientos de fanáticos se reunieron en el Camba Cuá

La despedida a Carlos "Indio" Solari también tuvo su expresión en Corrientes. El sábado por la tarde, decenas de fanáticos se congregaron en el Parque Camba Cuá para rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido el viernes a los 77 años.

La convocatoria, impulsada a través de las redes sociales, reunió a seguidores de distintas generaciones que encontraron en la música del Indio una forma de identidad y pertenencia. D

esde temprano comenzaron a llegar con banderas, camisetas, remeras alusivas y recuerdos de recitales que marcaron sus vidas.

El encuentro se transformó en una verdadera celebración de la obra y el legado del músico, considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional. Entre canciones, abrazos y anécdotas, los presentes compartieron historias vinculadas a Los Redondos y a la extensa carrera solista del artista.

Según pudo observarse en el lugar, entre 150 y 200 personas participaron del homenaje, que se desarrolló de manera espontánea y en un clima de profundo respeto y emoción.

Las tradicionales banderas ricoteras fueron protagonistas de la jornada, junto con cánticos que acompañaron el recuerdo de quien supo convocar multitudes a lo largo de más de cuatro décadas.

La escena se replicó en numerosas ciudades argentinas, donde seguidores del músico se reunieron en plazas y espacios públicos para despedir a una figura que trascendió el ámbito musical y dejó una huella profunda en la cultura popular.

Mientras tanto, este domingo se realizará el homenaje central en el Parque Domínico de Avellaneda. Allí, familiares, amigos y miles de admiradores podrán darle el último adiós al artista en una ceremonia abierta al público.