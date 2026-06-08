Cannabis medicinal y consumo problemático: cuándo será la jornada del Poder Judicial

El Poder Judicial de Corrientes llevará adelante el próximo 10 de junio el Primer Ateneo del Instituto Médico Forense, una propuesta de capacitación que tendrá como eje el análisis del cannabis medicinal y las problemáticas vinculadas a su consumo.

La actividad comenzará a las 17 horas y se realizará bajo modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual de operadores judiciales de toda la provincia.

En la ciudad de Corrientes, el encuentro se desarrollará en el Salón Auditorio del Poder Judicial, ubicado en el noveno piso del edificio de calle 9 de Julio 1099, mientras que quienes se encuentren en el interior podrán seguir la jornada a través de la plataforma Zoom.

La iniciativa es organizada por el Instituto Médico Forense del Poder Judicial y está dirigida a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público de Corrientes.

El objetivo es generar un espacio de formación y debate sobre los aspectos médicos, científicos y sociales relacionados con el cannabis, sus aplicaciones terapéuticas y los desafíos que plantea el abordaje del consumo problemático desde una perspectiva interdisciplinaria.

Participación de especialistas

La coordinación general estará a cargo del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Gilberto Panseri, en su carácter de ministro coordinador del Instituto Médico Forense.

Por su parte, la coordinación académica del encuentro será responsabilidad del decano del organismo, José Luis Gálvez.

La jornada contará con la participación de referentes de distintas áreas vinculadas a la salud pública, la investigación y la producción de cannabis medicinal.

Entre los expositores invitados se encuentran el ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari Zubiaur; el presidente de la Sociedad del Estado Caá Cannabis, Claudio Anselmo; el gerente de Biotecnología, Valentino Mortola; la médica cannabinóloga María J. Raffin; la especialista en cuidados paliativos Mónica Vera; y el profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNNE, Mario Delfino.

Inscripciones abiertas

Desde la organización informaron que las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través del sistema de capacitación del Poder Judicial.

La propuesta busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre una temática que adquiere cada vez mayor relevancia en los ámbitos sanitario, científico y judicial.