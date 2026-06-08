Vacunación en Corrientes: lanzan un cronograma con escuelas y una noche especial

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, instó a la comunidad y a los tutores a respetar en tiempo y forma el Calendario Nacional de Vacunación, además de recomendar la dosis antigripal.

Asimismo, el titular del Ministerio de Salud Pública, Emilio Lanari, puso de relieve la importancia del plan actual al remarcar que "la vacunación es fundamental para la prevención” de patologías graves y complicaciones hospitalarias.

Las dosis correspondientes tanto al calendario anual como a los refuerzos de Covid-19 y la variante antigripal se distribuyeron de manera simultánea en toda la red de vacunatorios provinciales de la Capital y del interior.

Detalle de los grupos de riesgo para la dosis antigripal

La campaña de inmunización de la provincia establece prioridades para aquellos sectores de la sociedad que presentan una mayor vulnerabilidad biológica ante el virus de la gripe.

Los equipos técnicos detallaron quiénes integran estos grupos y los requisitos exigidos para recibir la prestación:

Sin requerimiento de orden médica: el personal de salud; las personas embarazadas (en cualquier etapa de la gestación); las puérperas (hasta los 10 días posteriores al parto si no la recibieron durante el embarazo); los niños y niñas de 6 a 24 meses de edad (quienes deben recibir dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas); y los adultos mayores de 65 años .

Con presentación obligatoria de orden médica: los niños y adultos de entre 2 y 64 años que padezcan enfermedades respiratorias, afecciones cardíacas, o inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Este requisito corre también para pacientes oncohematológicos, trasplantados, personas con obesidad, pacientes con Diabetes y personas con insuficiencia renal crónica que se encuentren en diálisis; todos ellos deberán acreditar de forma documental su condición de salud.

Puntos fijos y horarios extendidos en Capital

Para garantizar la comodidad de los vecinos y optimizar la atención de los ciudadanos en la Ciudad de Corrientes, Salud Pública dispuso un esquema de horarios que funcionará de lunes a viernes en el turno mañana y tarde, sumando además una opción de cobertura durante los fines de semana.

Los centros fijos habilitados atenderán de lunes a viernes en la franja de 8 a 12 y de 14 a 18.

Las postas designadas son la Estación Saludable de la Plaza Cabral y el Hospital de Campaña "Escuela Hogar" (este último destinado exclusivamente para la atención de personas a partir de los 15 años de edad).

Asimismo, la Estación Saludable de la Plaza Cabral abrirá sus puertas el próximo sábado 13 de junio en el horario especial de 9 a 14. Para cualquiera de las instancias, los asistentes deberán concurrir de forma obligatoria con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el correspondiente carnet de vacunación familiar.

Operativos en escuelas y "La Noche de las Vacunas"

La estrategia sanitaria de la Provincia incluye también la búsqueda activa de pacientes mediante intervenciones territoriales en instituciones educativas y la organización de eventos comunitarios en horarios alternativos para captar una mayor demanda: