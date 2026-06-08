Corrientes fue sede de una cumbre regional para contener el impacto de El Niño

El Gobierno de Corrientes llevó adelante este lunes una reunión de Coordinación Federal en el Salón Azul de Casa de Gobierno, con la participación de organismos nacionales, Defensa Civil y representantes de provincias vecinas, con el objetivo de fortalecer la planificación y la prevención ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño.

La cumbre de emergencia congregó a los máximos responsables del área de seguridad civil del Nordeste y el centro del país.

De la mesa de trabajo participaron el ministro de Seguridad de la Provincia, Adán Gaya, y el director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, acompañados por directivos de la Agencia Federal de Emergencias y delegaciones técnicas de Protección Civil provenientes de las provincias de Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Obras hídricas y el mapa de riesgo del Litoral

El propósito central del cónclave federal radicó en cruzar los informes de vulnerabilidad de cada distrito con las últimas modelizaciones hídricas terrestres y satelitales.

El ministro Adán Gaya remarcó que la provincia busca adelantarse a los picos de crecidas de los ríos Paraná y Uruguay. "La mejor herramienta frente a este tipo de contingencias es la planificación anticipada y el trabajo estrictamente coordinado con la Nación y las intendencias", argumentó el funcionario, destacando que el Tesoro provincial viene financiando un paquete de obras hídricas estratégicas en puntos críticos del interior para atenuar los anegamientos por lluvias extraordinarias.

Durante la intensa jornada de debate, los técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y especialistas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) expusieron los escenarios hidrológicos previstos para el mediano plazo, aportando mapas de isoyetas y proyecciones de escurrimiento que servirán para reconfigurar los planes de contingencia locales.

Corrientes como base operativa regional

La elección de la capital correntina como epicentro de la cumbre federal respondió de forma directa a sus antecedentes logísticos en el terreno de la emergencia hídrica.

Al respecto, el director de Defensa Civil de la provincia, Bruno Lovinson, precisó que Corrientes fue seleccionada como sede del encuentro debido a su capacidad operativa y por la respuesta demostrada ante emergencias anteriores.

Asimismo, el funcionario provincial expuso ante las delegaciones visitantes las distintas acciones de mitigación y prevención que se vienen desarrollando en el territorio provincial para hacer frente a los desafíos climáticos que podrían presentarse en la región.