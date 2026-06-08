Un correntino se tatuó a Tim Payne y su historia se volvió viral

Un correntino se convirtió en protagonista de una historia que trascendió las fronteras argentinas luego de tatuarse al futbolista neozelandés Tim Payne.

Se trata de Juanka Cassane, DJ y productor musical de la ciudad de Corrientes, quien decidió inmortalizar en su piel el rostro del defensor oceánico junto a la frase "No Payne, No Gain".

El tatuaje fue realizado por Iván, un tatuador correntino especializado en realismo, en una sesión que duró alrededor de tres horas. Según contó Cassane, la decisión estuvo relacionada con el crecimiento inesperado de la popularidad de Tim Payne en las redes.

"Hace apenas unos días casi nadie sabía quién era. Me pareció algo diferente y divertido porque la mayoría se tatúa a figuras como Messi. Esto era parte de un fenómeno que estaba creciendo en internet", explicó.

Tras publicar el resultado en sus redes sociales, la repercusión fue inmediata. La imagen comenzó a compartirse entre usuarios de distintos países y acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones.

La viralización alcanzó tal magnitud que llegó al propio Tim Payne, quien no solo vio la publicación, sino que también interactuó con ella y la compartió en sus redes sociales.

"¡Vamos! Sin Payne no hay ganancia!", comentó el jugador.

Para Cassane, ese fue el momento más inesperado de toda la experiencia. "Nos parecía imposible que llegara a verlo. Cuando reaccionó y compartió el contenido nos dimos cuenta de la dimensión que había tomado todo esto", relató.

La exposición también benefició al tatuador que realizó la obra. Según explicó el DJ correntino, Iván recibió nuevas consultas, sumó seguidores y logró una mayor difusión de su trabajo gracias a la repercusión del caso.

Además, Cassane aseguró que el fenómeno también impactó positivamente en su carrera artística. "Las redes tienen un alcance enorme. A partir de esto recibí mensajes y contactos de distintas partes del país interesados en mi trabajo como DJ y productor", señaló.