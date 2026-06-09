Corrientes avanza en la producción de café de especialidad con siete variedades arábicas

La provincia de Corrientes avanza en el desarrollo de una experiencia productiva vinculada al cultivo de café de especialidad en el establecimiento Corpag SRL, ubicado en Empedrado. El proyecto busca diversificar la matriz agrícola e impulsar el dinamismo económico del interior.

Se trata de un ensayo que trabaja con siete variedades de café arábica asociadas a plantaciones de mamón. La iniciativa apunta a mejorar la rentabilidad y ampliar las alternativas productivas para el sector rural correntino.

El establecimiento también desarrolla desde hace años la producción de mamón, papaya y palta. Estos productos se comercializan en el mercado interno a través del Mercado Central de Corrientes.

Durante una recorrida por el predio, el ministro de Producción, Walter Chávez, destacó el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. “Corrientes viene demostrando que puede incorporar cultivos que años atrás parecían impensados”, señaló.

El funcionario agregó que la experiencia se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo. “Tiene buenas perspectivas. Nuestro objetivo es acompañar estos procesos”, afirmó, en referencia a posibles nuevas oportunidades productivas.

Desde el equipo técnico del Ministerio de Producción, Sebastián Sáez explicó que el proyecto tomó como referencia experiencias observadas en Brasil. Indicó que el objetivo es evaluar el comportamiento del café en el sistema productivo local.

“Hoy estamos evaluando siete variedades arábicas, observando su comportamiento frente al clima, las plagas y las enfermedades”, sostuvo el técnico. El análisis busca determinar su potencial productivo en la provincia.

El productor y titular de Corpag SRL, Claudio Muollo, señaló que el emprendimiento lleva unos diez meses de desarrollo. Además, proyectó una expansión a mediano plazo. "Nuestro objetivo es avanzar hacia un proyecto de 100 hectáreas”, afirmó. También destacó la generación de empleo vinculada a la cosecha manual.

Además, se afirmó que el café podría convertirse en una alternativa viable para distintos tipos de productores. También remarcaron su impacto en la generación de empleo y dinamismo económico en el interior provincial.