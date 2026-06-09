Corrientes unificó la agenda de Salud del Litoral con fuerte respaldo de la OPS

En una jornada desarrollada este martes en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, la provincia de Corrientes fue sede de la Reunión de Ministros de Salud del Litoral.

El cónclave regional, que alineó las agendas de cinco provincias, estuvo centrado en blindar el esquema de atención primaria de la salud y en articular respuestas conjuntas frente a patologías crónicas y salud mental, bajo la supervisión directa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La mesa de debate estuvo liderada por el ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, y contó con una presencia internacional de peso: la representante de la OPS en Argentina, Eva Jané Llopis.

Al debate de los equipos técnicos se sumaron los ministros de Chaco, Sergio Rodríguez, y de Entre Ríos, Daniel Ulises Blanzaco; los subsecretarios de Misiones, Daniel Mattivi, y de Formosa, Marcelo Cañete; además de autoridades académicas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y equipos médicos del municipio capitalino.

Freno a la sobredemanda hospitalaria y desarrollo de telemedicina

El diagnóstico de los funcionarios del área sanitaria arrojó un denominador común: la fuerte migración de pacientes hacia el subsistema público. Lanari detalló que las mejoras en infraestructura conviven hoy con una mayor presión de consultas en los hospitales de alta complejidad, un fenómeno dinamizado de forma directa por el actual contexto económico del país.

Emilio Lanari precisó que el Gobierno fijó como prioridad el despliegue de redes de telemedicina y el robustecimiento de los centros periféricos de atención. "Creemos que lo más importante para un sistema sanitario adecuado es contar con un primer nivel de atención fortalecido y con profesionales altamente capacitados", argumentó el ministro.

Esta estructura resulta determinante para el monitoreo de la salud materna e infantil y el control de enfermedades crónicas no transmisibles, logrando resolver las patologías en el territorio y descomprimir las guardias de las grandes capitales.

Por su parte, la delegada de la OPS, Eva Jané Llopis, encuadró la iniciativa litoraleña dentro de los lineamientos internacionales de la "Alianza para la Atención Primaria de la Salud". La funcionaria internacional ponderó el carácter innovador del bloque del NEA al unificar criterios entre distintas jurisdicciones para abordar problemáticas desde una perspectiva estrictamente regional.

Alianza internacional y recertificación epidemiológica por el Chagas

La trascendencia institucional del encuentro se tradujo en dos hitos formales para la administración correntina: