Don Juan Romero, un hijo que Corrientes no olvida 

Quienes transiten por la ruta 5 camino a San Luis del Palmar, en el kilómetro 14, podrán ver un monolito a mano derecha. Ese solar inmortaliza a Don Juan Romero, un gran emprendedor, empresario y enamorado eterno de Corrientes.

Don Juan Romero falleció en ese lugar hace 60 años. Un trágico siniestro vial puso fin a su vida, cuando apenas tenía 52 años.

Hasta ese entonces Don Juan había logrado transformar su esfuerzo en grandes emprendimientos que proyectaron y aún proyectan el desarrollo para su amada Corrientes.

Quienes lo conocieron aseguran que Don Juan Romero era "nervio, fibra y acción". Sus obras, aún vigentes 60 años después de su muerte, testifican esa juicio.

Luchó contra el destino y todas las voces que se sucedían para enfrentar las injusticias. Voces amigas que le recomendaban evitar avanzar en determinado proyecto desarrollista. La respuesta de Don Juan Romero fue siempre la misma: "Corrientes no se merece esto".

Los 66 años del diario El Litoral, su magnánima obra, hablan del amor por su patria chica. Deseó una tribuna de pensamiento para Corrientes, que sea faro para toda su historia y ese anhelo sigue firme en Yrigoyen 990.

Don Juan Romero se impuso a las injusticias. Esa es una verdad marcada a fuego en la historia de Corrientes. Si no que le pregunten a los religiosos propietarios de la esquina de San Juan y 9 de Julio, quienes ahogados por las deudas y apunto del remate, lograron permanecer ese lugar gracias a la intervención de Don Juan que donó todos los salarios de su gestión como director del Banco de Corrientes y convocó a los acreedores para auxiliar a los religiosos. La verdad sigue en ese esquina.

Enarboló las banderas del autonomismo y golpeó la mesa ante lo que consideró alguna acción mezquina de dirigentes que no lograron el bronce. Lo expulsaron, pero volvió más fuerte para ratificar sus ideas.

El éxito en cada emprendimiento lo alcanzó tras arduas noches y días de batalla. Horas de análisis, estudio y proyección. No fue fácil. Pero logró cada cosa que se propuso menos esquivar ese fatal siniestro vial que el 1 de julio de 1966 puso fin a su vida.

Don Juan Romero sigue vivo en sus obras, hijos y nietos. Corrientes no lo olvida