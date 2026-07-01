Efecto Mundial: locales céntricos de Corrientes cerrarán más temprano por el partido de Argentina

La pasión por el Mundial se vive más que nunca en Corrientes ahora que la Selección Argentina se juega el pase a 8vos de final el próximo viernes. Tal es la parálisis que vive el país, que muchos comercios de la ciudad avisaron que bajarán sus persianas temprano para sumarse al partido.

El Litoral recorrió el centro de la ciudad, especificamente Peatonal Junin, para consultar con los comerciantes de la zona, donde la mayoría ha confirmado su adhesión a la movida mundialista con algunas excepciones.

Cabe recordar que el equipo dirigido por Scaloni se enfrentará a Cabo Verde a partir de las 19 del próximo viernes, siendo este un evento que promete paralizar al país entero.

Quiénes atenderán hasta las 18

Empezando desde la galería cercana a la esquina de Junin y San Lorenzo, gran parte de los locales consultados aseguraron que atenderán hastas las 18 del viernes, pero aún se debaten si lo harán en horario corrido o en horario comercial normal, siendo el turno de la tarde más abreviado.

En tanto que el local gastronómico y la agencia de loteria, ubicados a los extremos de la galería, permanecerán abiertos en su horario normal.

En tanto que sobre la peatonal, varios comercios como librerías, bazares, tiendas de ropa y regalerías confirmaron que atenderán al público hasta las 18.

Los comercios que atenderán en horario normal

Por otro lado, este medio se encontró con varios comercios que no se sumarán a esta movida, como ser los del rubro gastronómico que aseguraron la atención normal.

En conversación con un encargado, este aseguro que ven provechosos estos eventos porque la gente busca lugares para reunirse a mirar los partidos de Argentina.

Al consultar con el rubro farmaceutico, un encargado de una conocida red de farmacias afirmó que su local atenderá de manera normal pues estará de turno este viernes. Además, comentó que pese a pertenecer a una red, cada local funciona de manera independiente dependiendo de su ubicación en la ciudad, está de turno o tiene la modalidad de atención las 24 horas.

En consulta con el encargado de una cadena nacional de supermercados, este comentó que están esperando comunicación de la central ubicada en Buenos Aires, pues esta medida aplicaría a todos los locales del país. Pero hasta el momento se mantiene el horario normal de atención.

En la misma sintonía están las casas de deporte con influencia nacional, cuyo encargado, al ser consultado, aseguró que desde la sede central ratificaron normalidad en sus tareas.

El caso excepcional, y que fue el puntapie de esta nota, es una cadena de tiendas de ropa a nivel nacional que anunció con un cartel que cesará sus actividades a las 18 del viernes.

Debate entre comerciantes

Algo cierto es que el fervor por los partidos de la Selección Argentina influyen directamente en la rutina de todos. Tanto así que, la encargada de una casa de deportes comentó a El Litoral que entre los comerciantes tienen un grupo de Whatsapp donde intercambian puntos de vista sobre este tema.

De manera exclusiva, este medio accedió a una encuesta interna entre los comerciante donde se barajan tres posibilidades: a) trabajar de corrido hasta las 18, b) realizar atención normal, c) establecer un horario reducido, donde a la mañana se trabaja de manera normal y a la tarde sólo hasta las 18.

De un total de 72 votos, 46 optan por la tercera opción, 23 por la primera y solamente 3 por la segunda,

Al momento de redactar este artículo, este medio pudo conocer que aún se está votando entre los comerciantes.

Por otro lado, quien brindó acceso a estos datos aseguró que los partidos de la Selección Argentina siempre son convocantes y que de disputarse otro partido, los comerciantes se adaptarán a la situación.

En un evento de tal relevancia, se recomienda consultar a los comercios o anticipar las compras en caso de ser prioritarias.