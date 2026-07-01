Cómo evitar fraudes digitales tras el boom de ofertas y cuotas en la región

Las jornadas actuales de descuentos masivos en el sector de eCommerce y los planes de financiamiento en cuotas han incrementado el consumo local. Sin embargo, también disparan las alarmas sobre posibles fraudes o estafas.

Los expertos en ciberseguridad mencionan que los delincuentes informáticos están suplantando la identidad de las cadenas de electrodomésticos y plataformas de pago populares usando un email falso con ofertas engañosas o indicando transacciones no autorizadas. Por lo tanto, identificar a los remitentes oficiales y proteger los datos bancarios es una prioridad para resguardar el bolsillo de los correntinos.

A continuación, estas son algunas medidas a tomar en cuenta para evitar ser víctima de una estafa al comprar online.

Verificar la identidad del remitente y canales oficiales

El primer paso para protegerse contra el fraude digital es desconfiar ciegamente de las alertas de seguridad. Los delincuentes pueden imitar la estética de los bancos y plataformas de pago online más usadas en Argentina.

Si se recibe una notificación por email de una compra restringida o un beneficio exclusivo de una tienda con cuotas sin interés, no hay que hacer clic en los enlaces que contenga. Lo mejor es ingresar de forma manual a la app o sitio web oficial de la tienda y verificar que realmente sucedió.

Una técnica muy usada es la de incentivar al consumidor a colocarle tiempo límite a la promoción. Así, sustraen información bancaria y datos de las tarjetas de crédito de la víctima sin darse cuenta.

Emplear un correo electrónico cifrado y contraseñas complejas

Para evitar la fuga de información, una opción recomendable es usar el servicio de correo electrónico cifrado de extremo a extremo. Este tipo de plataformas evitan que los ciberdelincuentes accedan a las conversaciones y disminuye de forma significativa el spam malicioso en las bandejas de entrada.

Igualmente, es clave activar la autenticación de 2 factores (2FA) en todas las cuentas de banco o pasarelas de pago. Así, si el atacante descifra la contraseña de acceso, no podrá hacer nada al no tener el código enviado a un móvil verificado.

En 2025, Argentina experimentó más de 5700 millones de ataques informáticos. Esto quiere decir que la seguridad tecnológica no es un lujo, sino una necesidad real en la actualidad.

Desconfiar de ofertas muy buenas para ser verdad y en pagos fuera de plataformas oficiales

El aumento de las compras digitales con cuotas fijas ha generado que muchos consumidores busquen alternativas en entornos fuera de plataformas protegidas.

Si una persona en una red social ofrece un descuento muy alto, pero solicita hacer una transferencia de banco directo, en vez de usar una pasarela de pagos del sitio, lo mejor es cancelar la operación. Puesto que, los delincuentes informáticos desaparecen una vez que reciben el pago, haciendo que la víctima quede sin soporte legal para hacer un reclamo de los fondos.

Resguardar el capital y la identidad propia en un contexto virtual no necesita de conocimientos avanzados, sino de tomar medidas de protección estrictas y usar herramientas de mensajería seguras. En un momento en el que las estafas son cada vez más sofisticadas, prevenir es la mejor inversión.