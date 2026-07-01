La Virgen de Itatí estrenó un nuevo manto bordado a mano para las fiestas patronales

La imagen original de Nuestra Señora de Itatí ya luce el nuevo vestuario que llevará durante las fiestas patronales, en una de las tradiciones más esperadas por los fieles. Como ocurre cada año en la previa de las celebraciones, la sagrada imagen fue revestida con un manto especialmente diseñado para la ocasión, una obra que en esta oportunidad estuvo a cargo del reconocido diseñador correntino Henry Cardozo, quien combinó arte, simbolismo y profunda devoción mariana.

El detalle del vestuario de la Virgen de Itatí

El nuevo atuendo fue confeccionado con dos metros y medio de pana de alta calidad y se destaca por su intenso color celeste, pintado completamente a mano como una representación del cielo y la pureza de María. El diseño incorpora un delicado calado en cuerina inspirado en un empapelado clásico, mientras que el bordado fue realizado íntegramente a mano con hilos de oro y plata, piedras y lazos de cristal que evocan la realeza de la Virgen y su estrecho vínculo con la tierra correntina. La pieza se completa con una imponente cenefa de pedrería que realza cada detalle de la confección.

El nuevo manto que luce la virgen morena- Gentileza: Noticias Itateñas

La tradicional ceremonia de vestición se desarrolló durante la noche del 29 de junio en el Camarín de la Basílica de Itatí. La tarea estuvo a cargo de las camareras Melania Sosa, Sara Barrios y Susana López, con la colaboración de Tunino Medina y Carlos Bobadilla. El acto fue presidido por el rector del Santuario, padre Claudio Javier Muñoz, acompañado por monseñor Castricone y el propio diseñador, quienes participaron de este momento cargado de espiritualidad y significado para la comunidad.

El instante más emotivo de la ceremonia llegó cuando el padre Muñoz colocó sobre las sienes de la imagen la histórica corona de oro y piedras preciosas, confeccionada en el año 1900. Con más de cuatro siglos de historia, la imagen de la Virgen de Itatí volvió a vestir una obra especialmente creada para honrarla en sus fiestas patronales, renovando una tradición que cada año convoca a miles de peregrinos y reafirma el profundo vínculo de fe que une a Corrientes con su patrona.

La corona que luce la virgen mariana

Con información de Noticias Itateñas