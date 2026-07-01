El río Uruguay crece 4 centímetros por hora y preocupa a Santo Tomé

El nivel del río Uruguay continúa creciendo en la ciudad correntina de Santo Tomé y mantiene en alerta a las autoridades locales. De acuerdo con el último informe de Defensa Civil municipal, el cauce alcanzó este miércoles los 9,22 metros y registra un incremento sostenido de 4 centímetros por hora, una tendencia que genera preocupación debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días en toda la cuenca.

Si bien el nivel todavía se encuentra por debajo de los parámetros establecidos para una emergencia, el monitoreo es permanente. En Santo Tomé, la cota de alerta está fijada en 11,50 metros, mientras que la evacuación obligatoria se dispone cuando el río alcanza los 12,50 metros. En paralelo, la liberación de agua desde la represa de Chapecó se mantiene en 3.244 metros cúbicos por segundo, un factor que también incide en el comportamiento del río.

La situación también preocupa aguas arriba. En San Borja, ciudad brasileña ubicada a unos 15 kilómetros de Santo Tomé, el río Uruguay alcanzó los 8,53 metros durante la madrugada de este miércoles y continúa con una marcada tendencia ascendente. De acuerdo con las proyecciones del sistema de monitoreo, si el ritmo de crecimiento no se modifica, el nivel podría alcanzar la cota de alerta en aproximadamente 12 horas.

El fenómeno de El Niño

Las autoridades atribuyen este escenario al importante volumen de precipitaciones caídas en los últimos días sobre la cuenca del río Uruguay y mantienen un seguimiento constante de la evolución hidrológica, teniendo en cuenta además la influencia del fenómeno El Niño durante el semestre. Mientras tanto, recomendaron a los vecinos que residen en zonas bajas mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar acercarse a la costa y estar preparados ante cualquier cambio en las condiciones del río.