La Dpec lanzó un plan para regularizar deudas: cómo acceder y qué beneficios incluye

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) puso en marcha una nueva moratoria para regularizar deudas vinculadas al servicio eléctrico. La medida estará vigente hasta el 31 de julio y contempla planes de financiación de hasta 36 cuotas sin interés.

La iniciativa forma parte del Plan Integral de Regularización Comercial 2026 y estará vigente hasta el 31 de julio. Entre sus principales beneficios, contempla la financiación de hasta 36 cuotas sin interés, además de la posibilidad de normalizar facturas pendientes y recuperar convenios de pago que hayan caducado.

Desde la empresa se informó que, según cada caso particular, los usuarios podrán acceder a reducciones de hasta el 100% de los intereses acumulados, lo que representa una oportunidad para aliviar la carga financiera de las familias y usuarios comerciales.

El programa permitirá a los usuarios:

Regularizar deudas acumuladas

Recuperar convenios de pago caducos

Actualizar titularidades

Resolver situaciones derivadas de titulares fallecidos

Con esta propuesta, la Dpec también busca brindar la posibilidad de incorporarse formalmente al sistema comercial, simplificar los requisitos documentales y evitar los trámites múltiples.

Cómo acceder

Además, de acuerdo a información oficial, se prevén condiciones especiales para usuarios de menores ingresos. Esto abarca a jubilados, pensionados y personas que acrediten situaciones que limiten su capacidad de pago.

Para acceder a la moratoria hay que acercarse a las oficinas comerciales de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes distribuidas en toda la provincia.

De igual manera, se puede utilizar el soporte online para consultar facturas, verificar el estado de deuda y realizar pagos. Están disponibles el chatbot de autogestión, el WhatsApp oficial (3795-389298) y el correo electrónico dpecdigital@dpec.com.ar.