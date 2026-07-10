Las oficinas comerciales de la Dpec permanecerán cerradas este lunes 13 de julio

La Dirección de Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó de manera oficial que el próximo lunes 13 de julio todas sus oficinas comerciales y salones de autogestión distribuidos en el territorio provincial permanecerán cerrados al público, retomando el esquema de atención habitual a partir de la jornada del martes.

La suspensión de las actividades de ventanilla responde a la conmemoración anual del Día del Trabajador de la Energía Eléctrica, una fecha instituida bajo convenio colectivo de trabajo para el personal del sector.

Frente a este esquema de cierre temporal, la distribuidora energética de la provincia estructuró un plan de contingencia para canalizar los requerimientos técnicos urgentes y facilitar los mecanismos de cancelación de boletas de consumo vigentes a través de canales alternativos.

Guardias operativas y canales de comunicación las 24 horas

Desde la conducción de la distribuidora precisaron que la medida no alterará el normal desenvolvimiento de las cuadrillas de operarios asignadas a la resolución de fallas en las redes de media y baja tensión.

El mantenimiento preventivo y el servicio de emergencias operará de manera continua bajo el sistema de guardias rotativas en cada una de las Unidades Operativas del interior provincial y la capital.

Para reportar interrupciones del suministro o problemas técnicos en la vía pública, los usuarios tendrán a disposición el canal oficial de mensajería instantánea WhatsApp las 24 horas del día a través de la línea 3795-389298, plataforma que trabajará en paralelo con los abonados telefónicos tradicionales de las centrales operacionales de guardia.

Bajas de facturas, homebanking y bocas de pago habilitadas

Para evitar demoras en la gestión de trámites administrativos y financieros, la distribuidora estatal instó a la población a utilizar las herramientas de su portal digital institucional (https://www.dpec.com.ar).

Completando el registro de autogestión mediante el número de usuario y el código de medidor correspondiente, los contribuyentes pueden procesar la descarga de facturas en formato digital, auditar el estado de cuenta corriente y saldar deudas de manera remota mediante las terminales integradas de Wee! y Pagos360, las cuales aceptan tarjetas de crédito y débito de diversos sellos bancarios.

Las consultas rápidas también podrán canalizarse a través del Asistente Virtual integrado a la interfaz web.

Asimismo, la prestataria recordó que el abono de documentos que no hayan alcanzado su fecha de vencimiento podrá gestionarse sin necesidad de contar con el comprobante impreso en soporte papel: