Colonia Libertad recibió a La Valija Viajera que une escuelas de la triple frontera

La iniciativa educativa La Valija Viajera sumó una nueva parada en su recorrido por la región tripartita al llegar a la localidad de Colonia Libertad, donde continuará promoviendo el aprendizaje colaborativo sobre la flora y la fauna nativa entre estudiantes y docentes.

La propuesta invita a las comunidades educativas a investigar las especies autóctonas de cada localidad y compartir los trabajos realizados con otras escuelas a través de la valija, fortaleciendo así el intercambio de conocimientos y experiencias.

Sobre el proyecto

En su interior, la Valija Viajera transporta materiales didácticos, juegos, fichas de trabajo, lupas, instrumentos de medición y diversas herramientas pensadas para enriquecer el aprendizaje de manera participativa y dinámica.

A medida que avanza por distintas localidades de la triple frontera, cada institución incorpora nuevas investigaciones y producciones, permitiendo que el proyecto crezca de forma colectiva y continúe su recorrido con nuevos aportes.

La iniciativa busca fomentar el trabajo colaborativo entre escuelas, promover el cuidado del ambiente y fortalecer el conocimiento sobre el patrimonio natural de la región. De esta manera, la Valija Viajera continúa uniendo comunidades a través de la educación, el intercambio de saberes y el compromiso con la conservación de las especies nativas.