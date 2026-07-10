Corrientes alcanzó los 1.208.334 habitantes: cuáles son los departamentos más poblados

Corrientes ya supera los 1,2 millones de habitantes, de acuerdo con la última actualización de las proyecciones de población difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El informe, elaborado con datos al 1 de julio de 2026, estima que en la provincia viven 1.208.334 personas, consolidándola como una de las jurisdicciones más pobladas del Nordeste argentino.

Según las estimaciones oficiales, del total de habitantes 600.001 son varones y 608.333 mujeres. A nivel nacional, el Indec proyecta una población de 46.466.688 personas, de las cuales 22.855.676 son varones y 23.611.012 mujeres.

El relevamiento también muestra cómo se distribuye la población dentro de la provincia. Capital continúa siendo el departamento con mayor cantidad de habitantes, con una población estimada de 437.771 personas, lo que representa más de un tercio del total provincial. Le siguen Goya, con 105.482 habitantes; Santo Tomé, con 71.320; Paso de los Libres, con 56.448; y Curuzú Cuatiá, con 50.990.

Más atrás aparecen Mercedes, con 49.371 habitantes; Monte Caseros, con 45.697; y Bella Vista, con 44.121. En el otro extremo del ranking, los departamentos con menor población estimada son Berón de Astrada, con 2.795 habitantes, y General Alvear, con 9.045.

En el contexto regional, el Nordeste argentino (NEA) reúne una población estimada de 4.433.519 personas. Dentro de ese total, Misiones es la provincia más poblada, con 1.355.029 habitantes, seguida por Chaco, con 1.241.280; Corrientes, con 1.208.334; y Formosa, con 628.876, según las proyecciones oficiales del Indec.