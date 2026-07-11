Corrientes mejoró en Lengua pero Matemática sigue siendo una cuenta pendiente

Los resultados de la Prueba Aprender 2025 dejaron una señal alentadora para Corrientes, la provincia logró uno de los mayores avances del país en Lengua y también mejoró su desempeño en Matemática. Sin embargo, el informe nacional advierte que todavía persisten importantes desafíos, ya que una proporción de estudiantes no alcanza los niveles de desempeño esperados al finalizar la escuela primaria.

Porcentajes y desafíos

En Lengua, el porcentaje de estudiantes de sexto grado que alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado pasó del 61,2% al 74,2%, lo que representa un incremento de 13 puntos porcentuales respecto de la evaluación anterior. Gracias a esa mejora, Corrientes se ubicó entre las cinco jurisdicciones con mayor crecimiento del país y ocupó el 18º puesto a nivel nacional.

A pesar del avance, el informe muestra que uno de cada cuatro estudiantes correntinos (25%) todavía no alcanza los niveles esperados de lectura y comprensión de textos para su grado, un indicador que refleja la necesidad de continuar fortaleciendo los aprendizajes desde los primeros años de la escolaridad.

En Matemática, la evolución fue más moderada. El porcentaje de estudiantes que alcanzó los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado pasó del 47% al 51%, lo que ubicó a Corrientes en el puesto 14 del país. No obstante, los resultados evidencian que uno de cada dos alumnos no logra resolver los problemas matemáticos esperados para su nivel, uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo.

A nivel país

Corrientes integró el grupo de provincias con mayores mejoras en Lengua junto con San Juan, Catamarca, La Rioja y Formosa, todas con incrementos cercanos o superiores a los 13 puntos porcentuales. También registraron avances Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, Chaco, La Pampa y San Luis, con mejoras superiores a los 12 puntos.

Los estudiantes evaluados pertenecen a una cohorte marcada por la pandemia de Covid-19. Comenzaron primer grado en 2020 y cursaron segundo en 2021, años en los que la presencialidad escolar estuvo fuertemente afectada por las restricciones sanitarias.

Tras la difusión de los resultados, el Gobierno nacional atribuyó la mejora en Lengua al Plan Nacional de Alfabetización, implementado en 2024. Tanto la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, como el secretario de Educación, Carlos Torrendell, sostuvieron que esa política contribuyó al crecimiento observado en los desempeños.

Sin embargo, el propio informe de Aprender 2025 introduce una aclaración metodológica. Si bien reconoce que la pandemia y las políticas de alfabetización forman parte del contexto que atravesó esta cohorte de estudiantes, señala que los resultados de la evaluación no permiten aislar ni atribuir de manera causal los desempeños observados a ninguno de esos factores en particular.

En ese contexto, los datos muestran una mejora sostenida en los aprendizajes de los estudiantes correntinos, aunque también dejan en evidencia que la consolidación de la lectura, la comprensión de textos y la resolución de problemas matemáticos continúa siendo uno de los principales retos para el sistema educativo provincial y nacional.

(VT)