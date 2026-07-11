Las víctimas de los OVNIS

No es fácil tratar un tema tan polémico y discutido como las mutilaciones en animales y mucho menos el de seres humanos que aparecieron mutilados también en forma similar a la del ganado vacuno. Hecho que viene ocurriendo en los Estados Unidos desde 1967. Buscando en los archivos encontramos un caso espeluznante ocurrido en Brasil en 1988, en el que apareció el cadáver de un hombre horriblemente mutilado. En efecto, el 29 de septiembre de 1988, unos niños que estaban jugando en las afueras de la localidad de Guarapiranga,, en las afueras de San Pablo, Brasil, encontraron el cuerpo de un hombre aparentemente joven, que por las características del hecho hace pensar en la intervención de algo presuntamente extraterrestre. Casi todos hemos escuchado de las misteriosas mutilaciones de ganado ocurridas en los últimos años, atribuidas a presuntos Ovnis, pero lo que no hemos escuchado es que el cadáver aparecido en Guarapiranga, presentaba mutilaciones muy parecidas a las que presentaba el ganado en esos años.

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Ese día de septiembre de 1988, dos niños que se hallaban jugando en la presa de Guarapiranga, encontraron de golpe el cuerpo de un hombre horriblemente mutilado. Aterrorizados, los niños llamaron a sus padres, que asombrados y con miedo hicieron la denuncia a la policía. Estaba en calzoncillos, y según los médicos forenses que lo examinaron, había muerto hace pocas horas, ya que estaba flácido y en buen estado de conservación. Según el informe de la policía brasileña, el cuerpo presentaba arrancados los dos ojos, la lengua, músculos faciales como así también uno de los oídos internos y parte de la oreja. Faltaba también la bolsa escrotal y por la dilatación de la uretra se supone que utilizaron un especie de sonda. Presentaba desollada la parte superior de su rostro y laceraciones y cortes evidentes en todo el cuerpo.

También explica este mismo informe que el cuerpo presentaba extrañas perforaciones de unos 4 cm. En las axilas e ingles.Y lo más extraño de todo es que al cuerpo le faltaba toda la sangre, ni una gota había a su alrededor. Pero lo más asombroso de todo es que la mutilaciones fueron hechas con la víctima consciente. Si bien en un primer momento se pensó en un homicidio, no pudieron encontrar un indicio que avale esto, y también se pensó en un crimen ritual, por la ausencia total de sangre. Pero la tecnología necesaria para la extracción de los órganos, desvió la atención hacia un presunto rapto extraterrestre, según lo manifestado por investigadores ufológicos, que siguieron el caso. Y para dar más misterio a todo, un grupo de vecinos manifestaron haber observado la evolución de una gran luz en esa zona, en las horas previas al anochecer. De acuerdo a estudios realizados sobre el cuerpo, éste presentaba un bajo nivel de radiactividad y se estaría en presencia de experimentos y estudios genéticos realizados en animales en todo el mundo. Ya en 1947 hubo algunos casos que no fueron debidamente investigados y pasaron al olvido, hasta que en la década del 60-70 volvieron a darse algunos, en menor medida, pero siempre fueron negados por las distintas autoridades de turno, que al parecer se iban pasando la posta de negar todo lo relacionado con este tipo de mutilaciones sobre seres humanos. Según muchos investigadores, aún hoy siguen ocurriendo, en menor medida y también negados sistemáticamente por las autoridades.