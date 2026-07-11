Rescataron y liberaron un urutaú que fue hallado en Corrientes

El Centro de Conservación Aguará dio a conocer este sábado que rescataron y liberaron un ejemplar juvenil de urutaú, un ave silvestre que había sido hallada a mediados de febrero debajo de un árbol en la localidad de Paso de la Patria.

Se trata de un urutaú (Nyctibius griseus) que ingresó al centro en buen estado de salud y sin heridas visibles. Sin embargo, los especialistas determinaron que era un volantón, es decir, un ave joven que ya desarrolló sus plumas, pero que aún no posee la capacidad de volar con precisión y requiere cuidados propios de esa etapa de crecimiento.

En un primer momento, el equipo realizó una prueba de vuelo con el objetivo de reinsertarlo en el mismo lugar donde había sido encontrado, aunque la maniobra no pudo concretarse.

Desde el Centro Aguará explicaron que, durante esta etapa del desarrollo, estas aves suelen permanecer en el suelo mientras exploran el entorno, aprenden a alimentarse y continúan recibiendo protección y alimento de sus padres, que generalmente permanecen cerca.

Al comprobar que el ejemplar no contaba con las condiciones necesarias para sobrevivir por sus propios medios, se decidió mantenerlo en rehabilitación.

Durante su estadía en el área de internación de aves recibió alimentación asistida, lo que le permitió aumentar de peso. Posteriormente fue trasladado a recintos externos, donde fortaleció su musculatura y mejoró su capacidad de vuelo.

Tras completar exitosamente el proceso de recuperación, el urutaú fue liberado y regresó a su hábitat natural.

Desde el Centro Aguará aprovecharon el caso para recordar que no todos los animales silvestres que se encuentran solos necesitan ser rescatados. En muchas ocasiones, las crías permanecen bajo el cuidado de sus padres, aunque estos no sean visibles.

Por ello, recomendaron que, ante el hallazgo de un animal silvestre, se observe la situación desde una distancia prudente y, en caso de dudas, se consulte con el equipo de rescate del Centro Aguará antes de intervenir.