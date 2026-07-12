El Hospital Escuela de Corrientes recibió un reconocimiento nacional en cirugía torácica

El Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Escuela "General José Francisco de San Martín" fue acreditado por la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax, convirtiéndose en el primer servicio del nordeste argentino en obtener esta certificación, que reconoce los más altos estándares de calidad, excelencia asistencial y compromiso con la atención de los pacientes.

La distinción posiciona al hospital correntino entre los centros de referencia del país en esta especialidad y avala el trabajo desarrollado en materia de cirugías de alta complejidad, formación de profesionales y atención integral.

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari Zubiaur, destacó el reconocimiento y felicitó al equipo del Hospital Escuela por el logro alcanzado, resaltando el nivel que mantiene la salud pública provincial.

Por su parte, el jefe del Servicio de Cirugía Torácica, Alfred Aquino, explicó que la acreditación representa el aval de la principal entidad nacional de la especialidad.

"Tenemos el aval de la institución madre, que reconoce que contamos con los estándares nacionales para el tratamiento de los pacientes de cirugía torácica", señaló.

Aquino remarcó que el servicio realiza cirugías de alta complejidad, dispone de recurso humano especializado, equipamiento moderno, una residencia de cirugía torácica y un equipo multidisciplinario, requisitos fundamentales para acceder a esta certificación.

Además, explicó que para obtener la acreditación fue necesario cumplir con exigentes criterios vinculados a la cantidad y complejidad de las intervenciones quirúrgicas, la formación de nuevos especialistas y la calidad institucional.

"Esto trae dos beneficios: por un lado, el reconocimiento de la asociación, que certifica que trabajamos con estándares nacionales; y por otro, que los profesionales que se forman en nuestro servicio egresan con el respaldo de esta acreditación", destacó.

Reconocimiento al trabajo en equipo

Aquino afirmó que la acreditación es el resultado de un proyecto construido durante años por numerosos profesionales que formaron parte del crecimiento del servicio.

En ese sentido, reconoció especialmente el aporte de los doctores Raúl Orban y José Jesús Pênizotto Camargo, a quienes definió como los principales impulsores del proyecto. También destacó el trabajo de Lucía Cuper, quien acompañó los primeros pasos de la iniciativa, y de Patricia Gallicet, por su compromiso en la consolidación del equipo.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de las autoridades del Hospital Escuela y del Servicio de Cirugía General, cuyo trabajo conjunto permitió alcanzar un reconocimiento que posiciona a Corrientes como referente regional en cirugía torácica.