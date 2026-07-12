Corrientes: el proyecto de reintroducción del oso hormiguero cumplió 19 años

La Fundación Rewilding Argentina conmemoró el 19° aniversario del inicio del exitoso proyecto de reintroducción del oso hormiguero gigante en los Esteros del Iberá.

La histórica iniciativa ambiental, co-creada originalmente junto a Tompkins Conservation y sostenida mediante un trabajo articulado con el Gobierno de Corrientes, logró rescatar y liberar ejemplares de la especie conocida localmente como yurumí, la cual se encontraba extinta en la provincia desde hacía décadas. Tras casi dos décadas de gestión técnica, las nuevas generaciones nacidas en total libertad expanden la biodiversidad del ecosistema litoraleño.

El regreso del yurumí: de la extinción a la libertad en Corrientes

El yurumí había desaparecido de los paisajes correntinos décadas atrás debido a la degradación de su hábitat y la caza, lo que hacía suponer a los especialistas que su recuperación en el territorio provincial era una meta inalcanzable. El proceso requirió el diseño de protocolos científicos inéditos para la fauna mayor de la región.

El núcleo del programa biológico se consolidó a través de los siguientes ejes operativos:

Protocolos de rescate: el engranaje técnico se basó en el rescate , la rehabilitación adaptativa y la posterior liberación de individuos provenientes de alertas civiles y distintas instituciones .

Nacimientos silvestres: el éxito permitió que múltiples generaciones de osos hormigueros gigantes nacieran y crecieran de manera autónoma en los campos del Iberá.

Distribución actual: esta población recuperada no solo volvió a ocupar un rol ecológico clave en gran parte de los Esteros, sino que continúa expandiendo su distribución geográfica en el territorio de Corrientes.

Un modelo de restauración que abrió paso a nuevas especies

Desde la Fundación Rewilding Argentina enfatizaron que el proyecto del oso hormiguero gigante funcionó como el gran caso testigo de que la restauración ecológica y el rewilding son viables en el país cuando existe un trabajo coordinado a largo plazo entre los equipos científicos, las instituciones gubernamentales y las comunidades locales que actúan como guardianas del entorno.

El impacto del programa a 19 años de su primera liberación generó consecuencias directas en la región:

Faro conservacionista: la historia del yurumí marcó la hoja de ruta metodológica y abrió de forma definitiva el camino técnico para otros programas complejos de reintroducción de especies nativas .

Recuperación integral: la metodología aplicada sirve de base actual para la estabilización y devolución de depredadores y herbívoros clave en distintos ecosistemas y ambientes protegidos de la Argentina.

Con información de Rewilding Argentina